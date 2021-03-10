Misli.com 3. Lig'de heyecan devam ediyor. 11 Mart Perşembe günü oynanacak maçlar öncesi takımların genel performanslarını, sakat-cezalı oyuncularını ve son durumlarını derledik.

Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Lider Diyarbekir son 6 maçta kaybetmedi, 4 galibiyet aldı. Diyarbekir 4 maçtır gol yemiyor. Diyarbekir’de stoper Ferhat Çoban ile sol bek Mustafa Emre Can cezalı. Rakibinin 6 puan gerisinde bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 9 maçlık galibiyet serisi iç sahada aldığı Ofspor mağlubiyetiyle sona erdi.

Ceyhanspor-Yomraspor

Play-Off yarışındaki Ceyhanspor 3 maçtır kazanamıyor. Ceyhanspor sahasındaki son 5 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yomraspor 5 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 4 galibiyet aldılar.

Halide Edib Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği

Halide Edip Adıvar, Hakan Çobanoğlu göreve geldikten sonra oynadığı 6 maçta 1 mağlubiyet aldı. Halide Edip Adıvar, 5 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 9 puan aldı. Halide Edip Adıvar son 8 iç saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kahta 02 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor

Kahta 02 ligde 3 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 5 puan aldı. Kahta 02 sahasında 3 maçtır kazanamıyor, bu dönemde 2 beraberlik aldı. Kahta 02’de sol kanat Fahri Eren Pamuk (2 gol) cezalı. Büyükçekmece Tepecik 4 maçlık kazanamama serisine iç sahada Ceyhanspor’u 4-1 yenerek son verdi. Büyükçekmece Tepecik’te stoper Alper Sürücü ve ön libero Sefer Kanıtemiz (2 gol) cezalı.

Çatalcaspor-Batman Petrolspor

Çatalcaspor 4 maçtır kazanamıyor. Çatalcaspor’da 8 maç önce göreve gelen teknik direktör Engin Özdemir istifa etti. Çatalcaspor, 7 yıl önce takımı 3.Lig’e çıkaran, Beşiktaş ’ın eski oyuncularından Kadir Akbulut yönetiminde bu maça çıkacak. Batman Petrol 5 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 2 galibiyet, 3 beraberlik aldılar. Batman Petrol, Bülent Demirkanlı yönetiminde çıktığı 7 maçta tek yenilgiyi Isparta deplasmanında aldı, 2 galibiyet ede ederken 4 maçta gol yemedi. Batman Petrol’de İbrahim Yakup İnal cezalı.