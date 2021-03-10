Misli.com 3. Lig'de kritik viraj! İşte son dakika gelişmeleri
Misli.com 3. Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Perşembe günü zirve ve kümede kalma yarışında birbirinden kritik maçlar oynanacak. 90 dakika önceleri takımların genel performanslarını, sakat-cezalı oyuncularını ve son durumlarını derledik.
Misli.com 3. Lig'de heyecan devam ediyor. 11 Mart Perşembe günü oynanacak maçlar öncesi takımların genel performanslarını, sakat-cezalı oyuncularını ve son durumlarını derledik.
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Lider Diyarbekir son 6 maçta kaybetmedi, 4 galibiyet aldı. Diyarbekir 4 maçtır gol yemiyor. Diyarbekir’de stoper Ferhat Çoban ile sol bek Mustafa Emre Can cezalı. Rakibinin 6 puan gerisinde bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 9 maçlık galibiyet serisi iç sahada aldığı Ofspor mağlubiyetiyle sona erdi.
Ceyhanspor-Yomraspor
Play-Off yarışındaki Ceyhanspor 3 maçtır kazanamıyor. Ceyhanspor sahasındaki son 5 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yomraspor 5 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 4 galibiyet aldılar.
Halide Edib Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği
Halide Edip Adıvar, Hakan Çobanoğlu göreve geldikten sonra oynadığı 6 maçta 1 mağlubiyet aldı. Halide Edip Adıvar, 5 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 9 puan aldı. Halide Edip Adıvar son 8 iç saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Kahta 02 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor
Kahta 02 ligde 3 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 5 puan aldı. Kahta 02 sahasında 3 maçtır kazanamıyor, bu dönemde 2 beraberlik aldı. Kahta 02’de sol kanat Fahri Eren Pamuk (2 gol) cezalı. Büyükçekmece Tepecik 4 maçlık kazanamama serisine iç sahada Ceyhanspor’u 4-1 yenerek son verdi. Büyükçekmece Tepecik’te stoper Alper Sürücü ve ön libero Sefer Kanıtemiz (2 gol) cezalı.
Çatalcaspor-Batman Petrolspor
Çatalcaspor 4 maçtır kazanamıyor. Çatalcaspor’da 8 maç önce göreve gelen teknik direktör Engin Özdemir istifa etti. Çatalcaspor, 7 yıl önce takımı 3.Lig’e çıkaran, Beşiktaş ’ın eski oyuncularından Kadir Akbulut yönetiminde bu maça çıkacak. Batman Petrol 5 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 2 galibiyet, 3 beraberlik aldılar. Batman Petrol, Bülent Demirkanlı yönetiminde çıktığı 7 maçta tek yenilgiyi Isparta deplasmanında aldı, 2 galibiyet ede ederken 4 maçta gol yemedi. Batman Petrol’de İbrahim Yakup İnal cezalı.