Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:
1. Grup:
11 Şubat Perşembe
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Manisaspor (Bolluca)
13.00 Payasspor-Çankaya (Payas İlçe)
13.00 Ofspor-Artvin Hopaspor (Of İlçe)
13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Kızılcabölükspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Belediye Derincespor-Bucaspor 1928 (Belediye Derince Doğal Çim Saha)
13.00 Fatsa Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 Antalya Kemerspor-Nevşehir Belediyespor (Kemer İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-1877 Alemdağspor (Diyarbakır)
2. Grup:
11 Şubat Perşembe
13.00 Yozgatspor 1959-Fethiyespor (Sorgun İlçe)
13.00 Tokatspor-Belediye Kütahyaspor (Gaziosmanpaşa)
13.00 Tekirdağspor-Yomraspor (Namık Kemal)
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Ceyhanspor (Darıca İlçe)
13.00 Karaman Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kemal Kaynaş)
13.00 Ağrı 1970-İskenderun (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Nazilli Belediyespor-Kahta 02 (Nazilli İlçe)
13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları- Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)
3. Grup:
11 Şubat Perşembe
13.00 Batman Petrolspor-Esenler Erokspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin)
13.00 Altındağ-Osmaniyespor (Çubuk İlçe)
13.00 Çarşambaspor-Yalovaspor (Çarşamba İlçe)
13.00 Karşıyaka-Gölcükspor (İzmir Atatürk)
13.00 Şile Yıldızspor-Erbaaspor (Şile)
13.00 Arhavispor-Cizrespor (Arhavi İlçe)
13.00 Somaspor-Elazığ Karakoçan (Soma Atatürk)
4. Grup:
Yarın:
12.00 Bayrampaşa-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12.00 Kozanspor-52 Orduspor (İsmet Atlı)
13.00 Modafen-68 Aksaray Belediyespor (Alemdağ)
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor (Siirt Atatürk)
13.00 Adıyaman 1954-Düzcespor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-1954 Kelkit Belediyespor (Başpınar)
13.00 Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.00 Silivrispor-Alanya Kestelspor (Silivri)
AA