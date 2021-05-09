Misli.com 3. Lig’de çeyrek final heyecanı

Misli.com 3. Lig’de play-off çeyrek final rövanş müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak maç programı şöyle:
1. Grup
16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (1-2)
20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (1-1)
2. Grup:
16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun (0-1)
20.30 Fethiyespor-Yomraspor (2-1)
3. Grup:
16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor (0-0)
20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (1-0)
4. Grup:
16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (2-2)
16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor(2-1)