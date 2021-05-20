Misli.com 3. Lig’de Bursa Yıldırımspor finale yükseldi

Misli.com 3´üncü Lig Play-Off yarı finalinde, Bursa Yıldırımspor rövanş karşılaşmasında 68 Aksaray Belediye Spor’u konuk etti. Deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmanın avantajıyla maça çıkan Bursa Yıldırımspor, rakibini 3-2 mağlup ederek finale çıktı. Karşılaşmayı Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Ömer Erdoğan da tribünden takip etti. Ev sahibine kritik maçta zaferi getiren golleri Furkan ve Hüseyin (2) kaydetti. Mustafa ve Talha’nın golleri konuk takıma yetmedi.