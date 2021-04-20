Son 3 haftaya girilen Misli.com 3. Lig’de heyecan 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek. 1. Grup’ta 16, diğer 3 grupta 17’şer takımın yer aldığı Misli.com 3. Lig’de gruplarını ilk sırada tamamlayacak ekipler, adlarını doğrudan 2. Lig’e yazdıracak. Her grupta lideri takip eden dörder takım, play-off maçlarında mücadele ederek 2. Lig’e yükselecek 2 ekip arasına girmeye çalışacak.

Her grupta son 4 sıradaki yer alacak toplam 16 takım da Bölgesel Amatör Lig’e düşecek. 1. Grup’ta 28. hafta mücadeleleri, diğer gruplarda 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Müsabakaların ardından 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor bitime 2 hafta kala adlarını 2. Lig’e yazdırabilir.

1. Grup’ta 61’er puana sahip Bucaspor 1928 ile Diyarbekirspor son 3 haftaya ilk 2 sırada girdi. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Bucaspor 1928, rakibini geride bırakacak. 2. Grup’ta son 3 haftaya takipçisi Nazilli Belediyespor’un 7 puan önünde giren Belediye Kütahyaspor, yarın puan farkını koruduğu takdirde bu sezon yükseldiği 3. Lig’de 1 sene mücadele ettikten sonra 2. Lig vizesi alacak.

3. Grup’ta ikinci durumdaki Esenler Erokspor’la 7 puan fark bulunan lider Somaspor, Belediye Kütahyaspor gibi yarın şampiyonluğunu ilan edebilir. 2018-2019 sezonunda 3. Lig’e yükselen Somaspor, 2 sezon sonra 2. Lig’e çıkacak.

4. Grup’ta ilk 5 sırada yer alan 53 puanlı Dila Gıda Adıyaman 1954, 52 puana sahip Bursa Yıldırımspor, 51 puanlı 1954 Kelkit Belediyespor, 50’şer puana ulaşan 68 Aksaray Belediyespor ve Düzcespor’dan biri doğrudan 2. Lig vizesi alacak. Diğer 4 ekip ise play-off oynayacak.

İşte 90 dakikalar öncesi detaylar ve son dakika gelişmeleri...

BELEDİYE DERİNCE-OFSPOR

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta Belediye Derince Play-Off’un 3 puan gerisinde. Belediye Derince sahasındaki son 5 maçta 1 kez kazandı, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Belediye Derince son 3 iç saha maçının 2’sini kaybetti. Belediye Derince’de ön libero Bertuğ Başdemir ve stoper Efe Karaoğlu (3 gol) cezalı.

Ofspor ilk yarıda mağlup olduğu Derince Belediye’nin 6 puan önünde. Ofspor son 6 deplasmanda kaybetmedi, 4 galibiyet aldı. Ofspor’da stoperler Buğrahan Karslı (1 gol) ve Muhammed Can (1 gol) ve ön libero Furkan Işıkdemir (1 gol) cezalı.

NEVŞEHİR BLD.-KIZILCABÖLÜK

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta Nevşehir Belediyespor son 3 haftaya düşme hattının 5 puan uzağında giriyor. Nevşehir Belediyespor son 5 maçın 4’ünde kaybetmedi, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı, tek yenilgiyi lider Buca 1928 karşısında deplasmanda yaşadı. Nevşehir Belediyespor sahasında 3 maçtır kazanıyor.

Kızılcabölükspor, Nevşehir Belediye’nin 3 puan önünde. Kızılcabölükspor son 2 maçını kazandı. Kızılcabölükspor son 6 deplasmanda kaybetmedi, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

CEYHANSPOR-HALİDE EDİP ADIVAR

Ceyhanspor Play-Off’un 8, düşme hattının 7 puan uzağında. Ceyhanspor 3 maçtır kaybediyor. Halide Edip Adıvar Play-Off’un 4 puan uzağında. İstanbul ekibi Halide Edip Adıvar son ikisi üst üste olmak üzere son 6 maçında 5 galibiyet aldı. Halide Edip Adıvar son 6 deplasmanda kaybetmezken, 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

ESENLER EROKSPOR-ÇATALCASPOR

Misli.com 3. Lig 3.Grup’ta Esenler Erok Play-Off’u garantiledi. Esenler Erok 6 maçtır kaybetmiyor, bu süreçte 4 galibiyet aldılar. Esenler Erok sahasında 8 maçtır kazanıyor. Çatalca’nın Play-Off yarışında 4 puanlık avantajı var. Çatalca son 5 deplasmanda kazanamadı, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Çatalca’da stoper Burak Yamaç ve sağ bek Fatih Kara cezalı.

BUCA 1928-FATSA BLD.

Buca 1928 son 3 maça ikili averajda üstün olduğu Diyarbekir ile aynı puanda lider giriyor. Sahasında bu sezon kaybetmeyen Buca 1928 evinde 4 maçtır gol yemeden kazanıyor. Fatsa Belediyespor Play-Off’un 5 puan uzağında. Fatsa Belediyespor son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetmeyip 7 puan alırken tek kaybı ikinci sıradaki Diyarbekir’e karşı 1-0’lık skorla yaşadı. Fatsa Belediyespor’da stoper Enver Yıldız (1 gol) cezalı.

TEKİRDAĞSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

Misli.com 3. Lig 2.Grup’ta Tekirdağ düşme hattında. Tekirdağ üst üste 2 galibiyetin ardından Play-Off hattındaki Nazilli’ye 5-2 kaybetti. Tekirdağ sahasındaki son 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Darıca Gençlerbirliği son 4 maçta kazanamadı, 2 beraberlik aldı. Son 2 maçını kaybeden Darıca Gençlerbirliği, son 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Darıca Gençlerbirliği’nin deplasmandaki 10 maçlık yenilmezlik serisi son dış saha mücadelesinde Nazilli önünde 1-0’lık skorla sona erdi. Darıca Gençlerbirliği’nde kaleci Ali Alper Doğan cezalı.