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Misli.com 3. Lig | Somaspor, Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak

Tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın kapısını ardına kadar aralayan Somaspor, yarın evinde Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak.

24 Nisan 2021, Cumartesi 20:18 Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig | Somaspor, Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın kapısını ardına kadar aralayan Somaspor, yarın evinde Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğunu garantileyecek. 

Erokspor'dan ikili averajı iyi olan Soma, rakibinin Arhavispor deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun her türlü galibiyet ve beraberlikte şampiyon olacak. Erokspor, Arhavispor'u yenemezse siyah-beyazlıların şampiyonluk için sahadan puanla ayrılmasına bile gerek kalmayacak. Bu sezon bileğinin hiç bükülmediği iç sahadaki son 9 maçını kazanan Somaspor, 2'nci Lig biletini son haftaya bırakmadan yarın almayı hedefliyor. (DHA)

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