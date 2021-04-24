Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın kapısını ardına kadar aralayan Somaspor, yarın evinde Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğunu garantileyecek.

Erokspor'dan ikili averajı iyi olan Soma, rakibinin Arhavispor deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun her türlü galibiyet ve beraberlikte şampiyon olacak. Erokspor, Arhavispor'u yenemezse siyah-beyazlıların şampiyonluk için sahadan puanla ayrılmasına bile gerek kalmayacak. Bu sezon bileğinin hiç bükülmediği iç sahadaki son 9 maçını kazanan Somaspor, 2'nci Lig biletini son haftaya bırakmadan yarın almayı hedefliyor. (DHA)