Misli.com 3. Lig play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

Misli.com 3. Lig’de bugün tamamlanan Play-Off çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak.
15 ve 19 Mayıs’ta oynanacak play-off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:
15 Mayıs Cumartesi:
1. Grup
16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
2. Grup
20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)
3. Grup
20.30 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)
4. Grup
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
19 Mayıs Çarşamba:
1. Grup
20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)
2. Grup
16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)
3. Grup
20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 Spor (Esenler Erokspor)
4. Grup
16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
AA