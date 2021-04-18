Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyet alarak bitime 3 hafta kala Play-Off'u garantileyen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Karaman Belediyespor'u yenerek bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Daha önce 14-16'ncı haftalar arasında 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar, bu kez çıtayı yükseltmek istiyor. Ligde 7 puan gerisinde yer aldığı lider Belediye Kütahyaspor'la birlikte 58 gol atarak en skorer iki takımdan biri olan Nazilli, 27 gol yiyen 3'üncü sıradaki Fethiyespor'dan sonra 28 golle en az gol yiyen 2'nci takım konumunda.

MESUT TOROS İNANIYOR

Grupta şampiyonluk iddiasını az da olsa sürdüren, Play-Off biletini şimdiden cebine koyan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Play-Off öncesi formda olan Nazilli'de teknik direktör Toros, "Futbolcularım oynadığımız son karşılaşmalarda görevlerini yaparak bizleri sevindirmesini bildi. Biz Karaman Belediyespor maçı başta olmak üzere diğer kalan maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Bunu oyuncularımız da istiyorlar. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunu tüm Nazilli istiyor. İnşallah bunu başaracağız" dedi.