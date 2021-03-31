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Misli.com 3. Lig maç sonuçları

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 25. hafta, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları oynandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 19:01 Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig maç sonuçları

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 25. hafta, 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları oynandı.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor: 4-0

Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: 2-3

Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: 2-1

Antalya Kemerspor-Ofspor: 0-2

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor: 0-1

Artvin Hopaspor-Payasspor: 4-0

Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-2

Çankaya-Arnavutköy Belediyespor: 2-3

2. Grup:

Ağrı 1970-Tekirdağspor: 1-4

Tokatspor-Karaman Belediyespor: 1-2

Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2

Belediye Kütahyaspor-Yomraspor: 3-2

İskenderun-Fethiyespor: 1-0

Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959: 3-0

3. Grup:

Çarşambaspor-Şile Yıldızspor: 1-2

Arhavispor-Altındağspor: 0-0

Çatalcaspor-Osmaniyespor: 2-0

Cizrespor-Erbaaspor: 1-1

Yalovaspor-Isparta 32: 1-3

Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor: 0-0

Karşıyaka-Batman Petrolspor: 0-0

Somaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0

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