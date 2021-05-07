Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında transfer edilen Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.