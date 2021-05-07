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Misli.com 3. Lig | Kızılcabölükspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta ile yollar ayrıldı.

07 Mayıs 2021, Cuma 18:21 Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig | Kızılcabölükspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonu 10'uncu sırada tamamlayan Kızılcabölükspor'da, sözleşmeleri sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında transfer edilen Erdem Korkmaz Güner, İlyas Türengül, Ömürcan Yıldırımlı ve Semih Mustafa Usta ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

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