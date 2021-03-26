Misli.com 3. Lig genel tablo | Tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı. 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta da 68 Aksaray Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor. Kritik maçlar sonrası değerlendirmeler ve takımlardaki son durumla ilgili bilgiler haberimizde.

Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvar maç sonucu: 0-1

80' Said Can Açıkalın 0-1 Karaman Bld.

Düşme hattındaki Karaman Belediyespor 8 maçtır kazanamıyor. Karaman Belediyespor sahasında oynadığı son 4 maçın 3’ünde gol atamadı.

Halide Edip Adıvarspor son 3 maçını kazandı. Halide Edip Adıvarspor çıktığı son 5 deplasmanda da kaybetmedi, 3 galibiyet aldı.

Ceyhanspor-Kahta 02 maç sonucu: 2-0

23' Murat Çaydemir 1-0 Ceyhanspor

45' Okan Salmaz 2-0 Ceyhanspor

Ceyhanspor 5 maç aradan sonra kazandı. Ceyhanspor sahasındaki son 4 maçta mağlup olmadı, 2 galibiyet aldı.

Kahta 02, son 6 maçta kazanamadı. Kahta 02, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Kahta 02, deplasmanda oynadığı son 8 maçın 6’sında gol atamadı.

İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor maç sonucu: 1-0

43' Gökcan Gelmen 1-0 İçel İdmanyurdu

İçel İdmanyurdu 7 maçtır kaybetmiyor. İçel İdmanyurdu üst üste 3 beraberliğin ardından kazandı. İçel İdmanyurdu sahasında oynadığı son 4 maçta kaybetmedi, 3 galibiyet aldı.

Çarşambaspor üst üste ikinci kez deplasmanda kaybetti.

Isparta 32-Elazığ Karakoçan FK maç sonucu: 2-2

35' Serdar Ümit Deniz 1-0 Pen. Isparta 32

45+4' Muhammed Sak 1-1 Pen. Elazığ Karakoçan FK

78' Ahmet Can Arık 1-2 Elazığ Karakoçan FK

87' Serdar Ümit Deniz 2-2 Pen. Isparta 32

Isparta 32, üst üste 3 mağlubiyetin ardından puan aldı. Isparta 32, son 7 maçında da galibiyet alamadı. Isparta 32, son iki maçında öne geçse de kazanamadı, 1 puan aldı.

Elazığ Karakoçan 4 maçtır kaybetmiyor.

Bursa Yıldırım-1954 Kelkit Belediyespor maç sonucu: 2-0

29' Hüseyin Atalay 1-0 Bursa Yıldırım

36' Hüseyin Çelik 2-0 Pen. Bursa Yıldırım

Bursa Yıldırım sahasında oynadığı son 4 maçta kaybetmedi, 3 galibiyet aldı. Bursa Yıldrırım’ın ön liberosu Hüseyin Atalay sezonun ilk yarısında 1-1 sona eren 1954 Kelkit deplasmanında da skor üretti.

1954 Kelkit Belediyespor 7 maçtır kazanamıyor. 1954 Kelkit Belediyespor üst üste 4 beraberliğin ardından kaybetti. 1954 Kelkit Belediyespor kazanamadığı 7 maçlık serinin 6’sında gol de atamadı.

Siirt İl Özel İdare-Modafen maç sonucu: 1-0

60' Ahmet Güven 1-0 Siirt

Siirt İl Özel İdare sahasında üst üste 4. galibiyetini aldı. Siirt İl Özel İdare iç sahada kazandığı son 4 maçın 3’ünde gol de yemedi.

Modafen üst üste ikinci deplasman maçında mağlup oldu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

O G B M A Y AV P

1.DİYARBEKİRSPOR 24 16 6 2 34 15 19 54

2.BUCASPOR 1928 24 15 7 2 45 14 31 52

3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 24 14 4 6 38 20 18 46

4.OFSPOR 24 11 8 5 35 27 8 41

5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 24 11 7 6 34 23 11 40

6.BELEDİYE DERİNCESPOR 24 9 10 5 34 21 13 37

7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 24 8 8 8 29 29 0 32

8.FATSA BELEDİYESPOR 24 8 8 8 18 21 -3 32

9.ARTVİN HOPASPOR 24 8 7 9 31 35 -4 31

10.1877 ALEMDAĞ SPOR 24 8 5 11 31 39 -8 29

11.KIZILCABÖLÜKSPOR 24 6 9 9 21 25 -4 27

12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 24 6 5 13 23 26 -3 23

13.PAYASSPOR 24 5 7 12 26 38 -12 22

14.ÇANKAYA 24 6 4 14 15 38 -23 22

15.ANTALYA KEMERSPOR 24 5 6 13 21 39 -18 21

16.MANİSASPOR 24 1 9 14 16 41 -25 12

2. Grup

O G B M A Y AV P

1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 26 16 6 4 49 27 22 54

2.FETHİYESPOR 26 15 5 6 50 23 27 50

3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 26 13 6 7 48 25 23 45

4.YOMRA SPOR 26 11 10 5 35 26 9 43

5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 27 9 13 5 25 20 5 40

6.İSKENDERUN 27 12 4 11 30 36 -6 40

7.MARDİN FOSFATSPOR 27 9 11 7 29 26 3 38

8.CEYHANSPOR 26 10 8 8 39 47 -8 38

9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 8 12 6 27 30 -3 36

10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 26 8 11 7 39 29 10 35

11.AĞRI 1970 26 9 6 11 20 32 -12 33

12.KAHTA 02 27 6 12 9 30 29 1 30

13.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 26 6 9 11 29 34 -5 27

14.KARAMAN BELEDİYESPOR 26 5 11 10 31 36 -5 26

15.TOKATSPOR 26 6 7 13 19 46 -27 25

16.TEKİRDAĞSPOR 27 4 12 11 31 39 -8 24

17.YOZGATSPOR 1959 27 2 7 18 19 45 -26 13

3. Grup

O G B M A Y AV P

1.SOMASPOR 26 16 8 2 53 24 29 56

2.ESENLER EROKSPOR 26 16 5 5 49 22 27 53

3.İÇEL İDMANYURDU 27 13 9 5 37 21 16 48

4.ÇARŞAMBASPOR 26 10 10 6 34 23 11 40

5.ÇATALCASPOR 26 10 10 6 29 25 4 40

6.ŞİLE YILDIZSPOR 27 10 9 8 33 31 2 39

7.ISPARTA 32 26 10 8 8 37 30 7 38

8.KARŞIYAKA 26 10 6 10 31 32 -1 36

9.OSMANİYESPOR 26 10 6 10 29 27 2 33

10.ALTINDAĞ SPOR 26 8 9 9 24 27 -3 33

11.ELAZIĞ KARAKOÇAN 27 7 11 9 26 31 -5 32

12.BATMAN PETROLSPOR 27 7 11 9 20 26 -6 32

13.ERBAASPOR 26 9 4 13 23 30 -7 31

14.GÖLCÜKSPOR 27 7 4 16 18 32 -14 25

15.ARHAVİSPOR 26 6 7 13 20 35 -15 25

16.CİZRESPOR 26 5 9 12 22 48 -26 24

17.YALOVASPOR 27 3 8 16 22 43 -21 17

4. Grup

O G B M A Y AV P

1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 26 14 6 6 32 17 15 48

2.DÜZCESPOR 26 14 6 6 40 26 14 48

3.ADIYAMAN 1954 27 12 11 4 32 19 13 47

4.BURSA YILDIRIMSPOR 26 13 7 6 34 20 14 46

5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 27 12 8 7 28 21 7 44

6.52 ORDUSPOR 27 9 12 6 38 24 14 39

7.BAYRAMPAŞASPOR 26 11 6 9 37 27 10 39

8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR 27 9 8 10 22 37 -15 35

9.ALANYA KESTELSPOR 26 8 9 9 30 31 -1 33

10.BERGAMA BELEDİYESPOR 26 7 10 9 28 32 -4 31

11.MODAFEN 26 8 6 12 28 32 -4 30

12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 26 8 6 12 33 40 -7 30

13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 26 6 11 9 32 36 -4 29

14.KOZANSPOR 26 6 11 9 16 21 -5 29

15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 27 8 4 15 21 34 -13 28

16.SİLİVRİSPOR 27 6 10 11 23 39 -16 28

17.MUĞLASPOR 26 3 9 14 21 39 -18 18