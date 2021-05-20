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Misli.com 3. Lig | Fethiyespor, hedefini ıskaladı

Misli.com 3'üncü Lig'de Fethiyespor, 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönüş hedefini ıskalamanın üzüntüsünü yaşıyor.

20 Mayıs 2021, Perşembe 19:58 Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig | Fethiyespor, hedefini ıskaladı

Bu sezon ligde 2'nci Grup'u teknik direktör Mesut Toros yönetiminde uzun süre lider götüren Fethiye, Toros görevden ayrılıp aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'un dümenine geçtikten sonra zirveden inip Play-Off'a kaldı.

Play-Off'ta ilk turda Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenip evindeki 1-0'lık mağlubiyete rağmen tur atlamayı başaran Fethiye, yarı finalde İskenderun FK engeline takıldı. Rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan Muğla temsilcisi, dün deplasmandaki rövanş mücadelesinde 90+6'ncı dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olup finali göremeden sezonu tamamladı.

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