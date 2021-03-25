Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (25 Mart)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekir Spor, 2. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Düzce Spor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

14:00 / 3. Lig 2. Grup / KARAMAN BELEDİYESPOR – HALİDE EDİP ADIVARSPOR

14:00 / 3. Lig 2. Grup / CEYHAN SPOR – KAHTA 02 SPOR

14:00 / 3. Lig 3. Grup / ISPARTA 32 SPOR – ELAZIĞ KARAKOÇAN FK

14:00 / 3. Lig 3. Grup / İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ – ÇARŞAMBASPOR

14:00 / 3. Lig 4. Grup / BURSA YILDIRIM SPOR – 1954 KELKİT BELEDİYESPOR

14:00 / 3. Lig 4. Grup / SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR – MODAFEN