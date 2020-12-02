Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 1. Grup / ARNAVUTKÖY BLD GENÇLİK VE SPOR - EDİRNE BELEDİYESPOR

13:00 / 3. Lig 1. Grup / DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - OFSPOR A.Ş.

13:00 / 3. Lig 2. Grup / FETHİYESPOR - İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ

13:00 / 3. Lig 3. Grup / BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - KARŞIYAKA