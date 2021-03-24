Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 42'nci dakikada Oğuz ve 45'inci dakikada Tunç Murat attı. Bucaspor'da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu, takımın başında sahaya çıkamadı. Bu sonuçla ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Bucaspor 1928, 52 puanla 2 puan üzerindeki lider Diyarbekirspor'un gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (xx), Barış Çardaklı (xx), Uğur Aydoğdu (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Ufuk (xx), Yalçın Eycan (xxx), Gökhan (xx), Enes (xxx), Osman (xx), Burak (xxx) (Dk.72 Yusuf Can xx), Saruhan (xxx) (Dk. 77 Cuma xx), Oğuz (xxx) (Dk.82 Ahmet), Berke (xxx) (Dk.77 Hasan xx), Tunç Murat (xxx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Eren (x) - Erhan (xx), Ahmet (x), İsmail (xx), Fatih (x), Buğra (x) (Dk.11 Efe Can x), Cumhur (x) (Dk. 46 Mustafa xx), Hamza (x) (Dk.46 Burak xx), Hasan (x) (Dk.61 İlyas x), Mehmet Kaan (xx), Muhammed Furkan (x) (Dk.85 Furkan Mızrak)

GOLLER: Dk.42 Oğuz, Dk.45 Tunç Murat (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Eycan, Ufuk (Bucaspor 1928)

İZMİR, (DHA)