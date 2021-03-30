Misli.com 3. Lig 31 Mart Çarşamba maçları öncesi son dakika
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. 90 dakikalar öncesi detaylı analizler ve takımlardaki son dakika gelişmeleri haberimizde.
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları 31 Mart Çarşamba, 4. Grup’ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak. 90 dakikalar öncesi detaylı analizler ve takımlardaki son dakika gelişmeleri haberimizde.
Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor
Fatsa Belediyespor son 6 iç saha maçında 1 kez kazandı, 2 mağlubiyet, 35 beraberlik aldı. Fatsa Belediyespor son 6 iç saha maçının 3’ünde gol atamadı.
Belediye Derince son 4 deplasmanda kaybetmedi. Belediye Derince’de sol kanat Mehmet Bağlı (2 gol) cezalı.
Edirne Bld.-Diyarbekirspor
Edirne son 3 maçında kaybetmedi, 7 puan aldı. Edirne’de sol bek Ferdi Konak (3 gol) cezalı. Lider Diyarbekir 9 maçtır kaybetmiyor. Diyarbekir son 3 dış saha maçında gol yemedi, deplasmanda 4 maçtır kaybetmedi.
Karşıyaka-Batman Petrolspor
Karşıyaka son 2 iç saha maçında kaybetmedi, 7 puan aldı. Karşıyaka’da sağ bek Muhammet Fatih Öztekin (1 gol) cezalı. Batman Petrol son 9 maçta 1 kez kaybetti, Çarşamba deplasmanında 2-0 kaybetti. Batman Petrolspor son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:
1. Grup
31 Mart Çarşamba:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor (Yeşiltepe)
14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928 (Kızılcabölük Semt)
14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor (Kemer İlçe)
14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor (Hopa İlçe)
14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)
14.00 Çankaya-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2. Grup:
31 Mart Çarşamba:
14.00 Ağrı 1970-Tekirdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Tokatspor-Karaman Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
14.00 Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)
14.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)
14.00 Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Nazilli İlçe)
14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959 (Beylerbeyi 75. Yıl)
3. Grup:
31 Mart Çarşamba:
14.00 Çarşambaspor-Şile Yıldızspor (Çarşamba İlçe)
14.00 Arhavispor-Altındağspor (Arhavi İlçe)
14.00 Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Cizrespor-Erbaaspor (Siirt Atatürk)
14.00 Yalovaspor-Isparta 32 (Yalova Atatürk)
14.00 Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Karşıyaka-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)
14.00 Somaspor-İçel İdmanyurdu (Soma Atatürk)
4. Grup:
1 Nisan Perşembe:
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare (Başpınar)
14.00 Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor (Kelkit İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 Kozanspor-Adıyaman 1954 (İsmet Atlı)
15.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)
15.00 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)