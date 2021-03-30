Misli.com 3. Lig 31 Mart Çarşamba maçları öncesi son dakika

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları 31 Mart Çarşamba, 4. Grup’ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak. 90 dakikalar öncesi detaylı analizler ve takımlardaki son dakika gelişmeleri haberimizde.

Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor

Fatsa Belediyespor son 6 iç saha maçında 1 kez kazandı, 2 mağlubiyet, 35 beraberlik aldı. Fatsa Belediyespor son 6 iç saha maçının 3’ünde gol atamadı.

Belediye Derince son 4 deplasmanda kaybetmedi. Belediye Derince’de sol kanat Mehmet Bağlı (2 gol) cezalı.

Edirne Bld.-Diyarbekirspor

Edirne son 3 maçında kaybetmedi, 7 puan aldı. Edirne’de sol bek Ferdi Konak (3 gol) cezalı. Lider Diyarbekir 9 maçtır kaybetmiyor. Diyarbekir son 3 dış saha maçında gol yemedi, deplasmanda 4 maçtır kaybetmedi.

Karşıyaka-Batman Petrolspor

Karşıyaka son 2 iç saha maçında kaybetmedi, 7 puan aldı. Karşıyaka’da sağ bek Muhammet Fatih Öztekin (1 gol) cezalı. Batman Petrol son 9 maçta 1 kez kaybetti, Çarşamba deplasmanında 2-0 kaybetti. Batman Petrolspor son 4 deplasmanın 3’ünde kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup

31 Mart Çarşamba:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor (Yeşiltepe)

14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928 (Kızılcabölük Semt)

14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor (Kemer İlçe)

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor (Hopa İlçe)

14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)

14.00 Çankaya-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

2. Grup:

31 Mart Çarşamba:

14.00 Ağrı 1970-Tekirdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Tokatspor-Karaman Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)

14.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Nazilli İlçe)

14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959 (Beylerbeyi 75. Yıl)

3. Grup:

31 Mart Çarşamba:

14.00 Çarşambaspor-Şile Yıldızspor (Çarşamba İlçe)

14.00 Arhavispor-Altındağspor (Arhavi İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Cizrespor-Erbaaspor (Siirt Atatürk)

14.00 Yalovaspor-Isparta 32 (Yalova Atatürk)

14.00 Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Karşıyaka-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)

14.00 Somaspor-İçel İdmanyurdu (Soma Atatürk)

4. Grup:

1 Nisan Perşembe:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare (Başpınar)

14.00 Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor (Kelkit İlçe)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

15.00 Kozanspor-Adıyaman 1954 (İsmet Atlı)

15.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)

15.00 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)