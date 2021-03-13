Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta lider Belediye Kütahyaspor
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta 25. hafta mücadelesi, Belediye Kütahyaspor’un Yozgatspor 1959’u 1-0 yendiği maçla tamamlandı. 25. hafta maçlarının ardından Belediye Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.
Belediye Kütahyaspor’un Yozgatspor 1959’u ağırladığı karşılaşmayla Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta 25. hafta tamamlandı. Mücadelede 1-0 galip gelen Belediye Kütahyaspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.
25. hafta müsabakalarının ardından Belediye Kütahyaspor, 50 puanla liderliğini devam ettirdi.
2. Grup’ta oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 23 15 5 3 43 20 23 50
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 24 13 5 6 45 21 24 44
3.FETHİYESPOR 23 13 5 5 44 20 24 44
4.YOMRASPOR 23 10 8 5 31 24 7 38
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 24 8 11 5 23 20 3 35
6.CEYHANSPOR 24 9 8 7 37 44 -7 35
7.İSKENDERUN 24 10 4 10 27 33 -6 34
8.MARDİN FOSFATSPOR 24 8 9 7 25 23 2 33
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 23 7 10 6 35 26 9 31
10.KAHTA 02 SPOR 24 6 11 7 29 25 4 29
11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 23 5 12 6 24 30 -6 27
12.AĞRI 1970 SPOR 23 7 5 11 16 30 -14 26
13.KARAMAN BELEDİYESPOR 23 5 10 8 30 33 -3 25
14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 24 6 7 11 27 32 -5 25
15.TEKİRDAĞSPOR 24 4 11 9 28 34 -6 23
16.TOKATSPOR 23 5 6 12 17 43 -26 21
17.YOZGATSPOR 1959 24 2 7 15 17 40 -23 13