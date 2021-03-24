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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta sona eren 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.

24 Mart 2021, Çarşamba 19:15 Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 24. hafta müsabakaları sona erdi. 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2

Belediye Derincespor-Çankaya: 3-1

Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1

Payasspor-Antalya Kemerspor: 1-1

Ligde 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan

1. DİYARBEKİRSPOR 24 16 6 2 34 15 19 54

2. BUCASPOR 1928 24 15 7 2 45 14 31 52

3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 24 14 4 6 38 20 18 46

4. OFSPOR 24 11 8 5 35 27 8 41

5. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 24 11 7 6 34 23 11 40

6. BELEDİYE DERİNCESPOR 24 9 10 5 34 21 13 37

7. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 24 8 8 8 29 29 0 32

8. FATSA BELEDİYESPOR 24 8 8 8 18 21 -3 32

9. ARTVİN HOPASPOR 24 8 7 9 31 35 -4 31

10. 1877 ALEMDAĞSPOR 24 8 5 11 31 39 -8 29

11. KIZILCABÖLÜKSPOR 24 6 9 9 21 25 -4 27

12. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 24 6 5 13 23 26 -3 23

13. PAYASSPOR 24 5 7 12 26 38 -12 22

14. ÇANKAYA 24 6 4 14 15 38 -23 22

15. ANTALYA KEMERSPOR 24 5 6 13 21 39 -18 21

16. MANİSASPOR 24 1 9 14 16 41 -25 12

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