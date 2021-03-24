Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 24. hafta müsabakaları sona erdi. 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.
Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2
Belediye Derincespor-Çankaya: 3-1
Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1
Payasspor-Antalya Kemerspor: 1-1
Ligde 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. DİYARBEKİRSPOR 24 16 6 2 34 15 19 54
2. BUCASPOR 1928 24 15 7 2 45 14 31 52
3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 24 14 4 6 38 20 18 46
4. OFSPOR 24 11 8 5 35 27 8 41
5. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 24 11 7 6 34 23 11 40
6. BELEDİYE DERİNCESPOR 24 9 10 5 34 21 13 37
7. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 24 8 8 8 29 29 0 32
8. FATSA BELEDİYESPOR 24 8 8 8 18 21 -3 32
9. ARTVİN HOPASPOR 24 8 7 9 31 35 -4 31
10. 1877 ALEMDAĞSPOR 24 8 5 11 31 39 -8 29
11. KIZILCABÖLÜKSPOR 24 6 9 9 21 25 -4 27
12. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 24 6 5 13 23 26 -3 23
13. PAYASSPOR 24 5 7 12 26 38 -12 22
14. ÇANKAYA 24 6 4 14 15 38 -23 22
15. ANTALYA KEMERSPOR 24 5 6 13 21 39 -18 21
16. MANİSASPOR 24 1 9 14 16 41 -25 12