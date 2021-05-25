Misli.com 2. Lig Play-Off yarı final rövanşında Kocaelispor, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti. Kocaelispor’a turu getiren golleri 19. dakikada İrfan Başaran, 90+1. dakikada penaltıdan Mustafa Tahir Babaoğlu kaydetti. Hekimoğlu Trabzon’un gollerini ise 60 (penaltıdan) ve 76. dakikada Batuhan Karadeniz attı. İki takım arasında Kocaeli’nde oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti. Kocaelispor bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.

Batuhan’ın gözyaşları

Yeşil-Siyahlılar’da 10 dakikalık uzatmanın ardından gelen son düdükle büyük bir sevinç hakimdi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay oyuncuları tarafından omuzlara alınırken iddialı kadrosuyla hedefe ulaşamayan Karadeniz ekibinde ise hüsran vardı. 2 gol atarak yıldızlaşan Batuhan Karadeniz gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA