Misli.com'un Türkiye 2. ve 3. liglerine isim sponsoru olması ve maçların yayın hakkını alması kulüpler için önemli bir gelir kaynağı oldu. Kulüplerin temsilcileri bu desteğin son derece önemli olduğunu belirtirken, futbolseverler de alt liglerde Misli.com'dan yayınlanacak bazı maçları ücretsiz izleyecek olmaktan son derece memnun. Bugün başlayacak olan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 9, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10 maç oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 4 grup yer alırken, her grupta toplam 8'er maç olmak üzere 32 müsabaka sahne alacak.

Favoriler sahada

Günün dikkat çeken karşılaşmalarında 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, 1922 Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor, Sarıyer'i ağırlarken, Manisa FK Niğde Anadolu ile kozlarını paylaşacak. 3. Lig 2. Grup'ta ise İzmir'in köklü takımlarından Karşıyaka, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek.