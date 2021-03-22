Derleyen: Kaan Karahan

5 Şubat 1979 yılında Trabzon ilinin doğusunda yer alan ve tarihi çok eskilere dayanan Of ilçesinde dünyaya gelen Serkan Özbalta, futbolculuk kariyerinde ilk profesyonel imzasını Erzincanspor'da attı. Orta sahada görev alan Özbalta, Altay, Mersin İdman Yurdu, Keskinspor, Gümüşhanespor, Kayserispor, Ünyespor, Maltepespor, Kahramanmaraşspor, Giresunspor, Bağlumspor, Ofspor ve Mamak FK'da forma giydikten sonra futbol kariyerine nokta koydu.

Kramponları astı, kulübeye geçti

31 yaşında kramponlarını asan Özbalta, futbolun içinde kalmaya devam etti. Uzun yıllar Keçiörengücü'nde altyapıda ve sportif direktör olarak görev yapan Özbalta, 2017/2018'de sahaya indi. Keçiörengücü, 2-2 berabere kalınan Bodrumspor maçı sonrası Mustafa Çapanoğlu ile yollarını ayırdı, takımı genç hoca Serkan Özbalta'ya emanet etti.

İlk maçında Menemenspor'a karşı...

Genç ismin, A takım teknik direktörlük kariyerinde çıktığı ilk maç Suat Kaya yönetiminde fırtına gibi esen Menemenspor oldu. Başkent ekibi, ligin favorileri arasında gösterilen İzmir ekibi karşısında galibiyeti son anda kaçırdı. Umut Pusat ve Okan Eken'in golleriyle 90. dakikaya 2-0 önde girdi, uzatma dakikalarında Taşkın Çalış'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Takımı Play-Off'a götürdü

Serkan Özbalta, teknik adamlık kariyerine 1 puanla başlarken, ligin en güçlü takımlarından birine karşı oynanan oyun Başkent ekibini umutlandırdı. Kalan 10 haftada 20 puan toplayan Keçiören, sezonu 64 puanla 5. sırada tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

AFJET Afyonspor karşısında yıkıldı

Menemenspor'a karşı sahaya inen Serkan Özbalta'lı Keçiören'in rakibi yine İzmir ekibi oldu. İlk maçı 2-1 kaybeden Başkent ekibi, rövanşta evinde 1-0 galip geldi ve çeyrek finalde AFJET Afyonspor'un rakibi oldu. Umut Pusat'ın penaltı golüyle ilk maçı 1-0 kazanan Ankara ekibi, rövanşta ise yıkıldı. Evinde rakibine 4-2 kaybeden Keçiören, finali kıl payı kaçırdı. Başkent ekibini saf dışı bırakan Afyon, finalde de Sakarya engelini aşınca 1. Lig biletini almayı başardı.

Keçiörengücü'nde gelen tarihi şampiyonluk

2018/2019 sezonunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Keçiörengücü; Sarıyer, Samsunspor, Kastamonuspor ve Sakaryaspor gibi takımların arasından sıyrıldı, büyük bir zafer elde etti. Keçiörengücü 2018-2019 sezonunda ligde çıktığı 34 maçta 23 galibiyet 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 69 gol atan mor menekşeler kalesinde 24 gol gördü. Serkan Özbalta'nın ekibi, sahasında oynadığı maçlarda ise yenilgi yüzü görmedi.

76 puanla rekor

126 gün mağlubiyet yüzü görmeyen, sadece 3 maçta gol atamayan ve topladığı 76 puanla şampiyonluğa uzanan Serkan Özbalta yönetimindeki Keçiörengücü, en yüksek puanı toplayan takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

İstikrar devam etti

Rüya gibi geçen sezonun ardından tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü, istikrarlı performansını sürdürdü. 2019/2020'de Serkan Özbalta'lı Başkent ekibi, geçirdiği ilk sezonunda Play-Off hattını son haftalarda kaçırdı.

'Biz bu lige damga vuracağız.' mesajı

34 maçta alınan 13 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyetle sezonu 8. sırada tamamlayan Mor Menekşeler, beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi ve adeta 'Biz bu lige damga vuracağız.' mesajı verdi.

Beklenmedik ayrılık sonrası yeni bir meydan okuma

2020/2021 sezonu öncesi ise şok bir ayrılık yaşandı. Keçiörengücü tarihinin en başarılı teknik adamı Serkan Özbalta, Başkent ekibi ile yollarını ayırdı ve yeni bir meydan okuma olduğuna inandığı Manisa Futbol Kulübü'yle anlaştı.

Süper Lig'den de teklif alan genç hoca, sistemini uygulayacağı ve projesine inandığı Manisa'nın başına geçti.

Manisa FK'da tarih yazıyor

2018/2019'de yarı final, 2019/2020'de finalde 1. Lig'i kaçıran Manisa ekibi, 2020/2021'de Serkan Özbalta yönetiminde adeta tarih yazıyor. Türkiye liglerinin bu sezon en çok kazanan, en çok gol atan, en iyi averaja sahip, en çok puan toplayan ve tek namağlup takımı olan Manisa FK son sürat şampiyonluğa koşuyor. Bitime 9 maçın kaldığı ligde bir mucize olmazsa ipi önde göğüsleyecek Siyah Beyazlı ekip, Türkiye liglerinin şampiyonluğu en erken garantileyen takımı olmaya da çok yakın.

Kendi rekorunu kırıyor

Keçiörengücü'nü 76 puanla 1. Lig'e çıkaran Serkan Özbalta, kendi rekorunu kırarak şampiyonluk biletini almaya hazırlanıyor.

Oyunuyla fark yaratıyor

Oyun tarzını takımına benimsetmeyi başaran, Keçiörengücü ve Manisa Futbol Kulübü'nde oyunuyla fark yaratmayı başaran genç teknik adam Serkan Özbalta'nın takımlarında kalecilerin rolü çok büyük.

'Pas açıları benim için oldukça önemli'

Daha önce ''Futbolun kendi içerisinde bir matematiğinin olduğuna inanıyorum bu yüzden pas açıları benim için oldukça önemli.'' açıklamasını yapan Özbalta'nın takımlarında kalecinin ve stoperlerin topu oyuna sokabilmesi kilit rol olarak dikkat çekiyor. Pas organizasyonları, hücum futbolu ve göze hoş gelen oyunla sonuca gitmeye çalışan Özbalta'yı futbolcuları 'taktik dehası' olarak yorumluyor.

Süper Lig veya Avrupa neden olmasın?

İnandığı sistem ve oynatmak istediği oyunu oyuncularına aşılayan Özbalta, kariyerinin 2. şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın. Geçtiğimiz yıllarda kendisini cezbeden şeyin büyük hocaların sahada yaptıkları taktiksel düelloları takip etmek olduğunu vurgulayan Özbalta'nın kariyer yolculuğu nasıl olacak zaman gösterecek. Süper Lig veya Avrupa neden olmasın? Futbol otoritelerinin Özbalta'dan beklentisi çok çok büyük...