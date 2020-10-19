Misli.com 2. Lig’in 6. hafta programı

Misli.com 2. Lig’in 6. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
21 Ekim Çarşamba:
14.00 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)
14.00 Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Hacettepe-Kahramanmaraş Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Devrek İlçe)
14.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe FK (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Sarıyer-Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Manisa FK-Ergene Velimeşespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
14.00 Çorum FK-Niğde Anadolu (Çorum Şehir)
19.00 Kocaelispor-İnegölspor (Kocaeli)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)
21 Ekim Çarşamba:
14.00 Mamak FK-Eyüpspor (Stadı henüz açıklanmadı)
14.00 Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pendik)
14.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Titanic Mardan)
14.00 Sakaryaspor-Pazarspor (Yeni Sakarya Atatürk)
14.00 Karacabey Belediyespor-Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Bodrumspor-Kırklarelispor (Bodrum İlçe)