Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Kocaelispor-Manisa (Kocaeli)
13.00 Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor (12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)
13.00 Sancaktepe-Şanlıurfaspor (15 Temmuz)
13.00 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)
13.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)
Kırmızı Grup
12.00 GMG Kastamonuspor-Bodrumspor (Gazi)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Turgutluspor-Mamak (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Kardemir Karabükspor-Pendikspor (Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kırklarelispor-Vanspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor (Tarsus İlçe)
13.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor -Karacabey Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
AA