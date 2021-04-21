Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig’de 35. haftanın programı şöyle:

- Beyaz Grup

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor (Diyarbakır)

15.00 Gümüşhanespor-Sarıyer (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (12 Şubat)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Manisa (Devrek İlçe)

15.00 Hacettepe-Çorum (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Uşakspor-Kocaelispor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

- Kırmızı Grup

14.00 Bodrumspor-Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)

15.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Tarsus İlçe)

15.00 Mamak-Pendikspor (Çubuk İlçe)

15.00 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Esenler Erokspor)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kırşehir Ahi)

AA