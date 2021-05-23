Misli.com 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçları yarın yapılacak
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları yarın yapılacak. Play-off yarı final mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor ve Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçları oynanacak.
Yarı final mücadelesinin ilk maçı Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor arasında oynanacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Kocaeli’de iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Kırşehir’deki karşılaşmada iki takım 0-0 eşitliği bozmayı başaramamıştı.
Rövanş maçlarında avantajlı skoru elde edecek iki ekip, 28 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakasında karşılaşacak.
AA