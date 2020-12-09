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Misli.com 2. Lig'de maç sonuçları

Futbolda Misli.com 2. Lig’de 14. hafta maçları yapıldı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 16:13 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig'de maç sonuçları

Futbolda Misli.com 2. Lig’de 14. hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Manisa FK-Uşakspor: 1-1

Çorum FK-Şanlıurfaspor: 5-1

İnegölspor-Kahramanmaraşspor: 0-1

Niğde Anadolu FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Ergene Velimeşespor-Sancaktepe FK: 0-1

Gümüşhanespor-Zonguldak Kömürspor: 4-2

Sarıyer-Hacettepe: 3-0

Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Serik Belediyespor-Pazarspor: 2-3

Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-2

Turgutluspor-Kırklarelispor: 1-3

Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0

Mamak FK-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Pendikspor-Bodrumspor: 1-2

Sivas Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 1-1

Beyaz Grup’ta Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon, Kırmızı Grup’ta da Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor ve GMG Kastamonuspor-Eyüpspor maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

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