Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta heyecan bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam ediyor. Birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte Misli.com 2. Lig'de günün öne çıkan maçları hakkında bilinmesi gerekenler...

TFF 2. LİG MAÇLARININ HEYECANI MİSLİ.COM'DA

KAHRAMANMARAŞ - ANKARA DEMİR

Kahramanmaraş’ın 4 maçlık yenilmezlik serisi Ergene Velimeşe deplasmanında sonra erdi.

Cezaları biten; ön libero Hüseyin Cihan Avcu (2 gol), forvet Yakup Ramazan Zorlu (1 gol) ve stoper Kadir Kaan Özdemir dönüyor.

Ön libero Emin Altunay ile sol bek İsa Baltacı cezalı.

Kahramanmaraş iç sahada kaybetmedi, 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Ankara Demir ise 6 dış saha mücadelesinde 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

HACETTEPE - KOCAELİ

Hacettepe son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı

Kocaelispor 4 maç eksiğiyle Play-Off hattının 6 puan gerisinde.

Çıktığı 4 deplasmanda Kocaelispor 1ert galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi aldılar.

AMED SPORTİF - SANCAKTEPE FK

Amed iç ahada çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı.

Sancaktepe’de ödenmeyen ücretler nedeniyle TFF’ye başvuran oyuncular serbest kaldı.

Ön liberoları Selim Kayacı cezalı.

2. LİG MAÇLARINDA CANLI İDDAA HEYECANI

GÜMÜŞHANE - MANİSA FK

Gümüşhane yeni hocası Galip Gündoğdu yönetimindeki ilk maçta Sarıyer’e deplasmanda kaybetti.

Gümüşhane son 9 maçta 7 yenilgi aldı.

Manisa deplasmanda oynadığı 8 maçı da kazandı.

ZONGULDAK KÖMÜR - ÇORUM FK

Zonguldak Kömür iç sahadaki son 4 maçta kaybetmedi, 8 puan aldı.

Ankaragücü’nün başına geçen Mustafa Dalcı’nın yerine gelen Şeref Başaran ile iki iç saha maçında Hacettepe’yi 4-1 yenip Sarıyer ile 0-0 kaldılar.

Çorum ikisi içeride olmak üzere son 3 maçta kaybetmedi, 7 puan topladı.

Çorum’un son 3 maçta attığı 9 golün 5’ini Sinan Kurumuş kaydetti.

UŞAK - AFJET AFYON

Uşak 3 maçtır kazanamıyor.

Uşak’ta en skorer isim olan Mehmet Gürkan Öztürk’ün (8 gol) cezası sona erdi.

Uşak’ta ön liberoları Seçkin cezalı.

AFJET Afyon, Özgür Zengin’in yerine teknik direktörlüğe geçen sezon Ankara Demir’i Play-Off’a taşıyan Bahaddin Güneş’i getirdi.

Hafta içi oynamaları gereken Şanlıurfa maçı rakipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

AFJET Afyon’da ön libero Nazmi Candoğan ile aynı zamanda cezalı olan yedek forvetleri Bora Taşdemir’i oynatamayacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - NİĞDE ANADOLU

Hekimoğlu Trabzon, Osman Özköylü yönetiminde 7 maçta 6 galibiyet aldı.

Hekimoğlu Trabzon’da cezası biten ön libero Oğuzhan dönüyor.

Ev sahibinin stoperleri Uğur Arslan Kuru cezalı.

Niğde Anadolu hafta içi 90+3’te yediği golle 24Erzincan’a 1-0 kaybetti.

Niğde Anadolu 6 deplasmanda 5 yenilgi aldı.

ANAGOLD 24 ERZİNCAN - ERGENE VELİMEŞE

Hafta içi fikstüründe iki takım da 90+3’te attığı gollerle kazandı.

24Erzincan evindeki 6 maçta 5 galibiyet aldı.

Ergene Velimeşe’de cezası biten forvet Ergun Cengiz (1 gol) dönüyor.

KARACABEY BLD. - KARDEMİR KARABÜK

Karacabey 3 maçtır kazanamıyor.

Ev sahibinde sol bek Hasan Güleryüz cezalı.

Son sıradaki Karabük 8 deplasmanın 7’sinden mağlubiyetle ayrıldı.

MAMAK - ELAZIĞ

Mamak son 7 haftada 6 mağlubiyet aldı.

Elazığ 2 maçtır kaybediyor.

SAKARYA - TURGUTLU

Sakarya. İsmail Ertekin ile yollarını ayırdıktan sonra alt yapı sorumlusu Murat Balaban yönetiminde 5’te 5 yaptı.

Sakarya’da ön libero Azad cezalı.

Turgutlu 3 maçlık yenilgi serisine hafta içi sahasında Pazarspor önünde son verdi

Konuk ekip son 6 deplasmanın 5’inde kaybetti.

KIRŞEHİR BLD. - BAYBURT

Kırşehir son 7 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Ev sahibinde forvet Ali Kuçik (1 gol) ile sağ kanat Hakan (1 gol) sakat.

Bayburt son 8 haftada 7 kez kaybetti.

Forvetleri Nezir Özer (1 gol) ve ön libero Savaş Yorulmaz (1 gol) cezalı

TARSUS İDMAN YURDU - EYÜP

Tarsus son 4 haftada 10 puan topladı.

Tarsus evidne oynadığı 7 maçta da skor üretti.

Lider Eyüpspor son iki deplasmanda kazanamadı.

Eyüpspor gittiği 7 deplasmanın 5’inde gol yedi.

BODRUM - SERİK BLD.

Bodrum son 4 haftada 10 puan topladı.

10’ar gol atan oyuncuları; Harun sakat. Ozan cezalı.

Serik 7 deplasmanın 6’sında puan aldı.

PAZAR - ETİMESGUT BLD.

Pazarspor’un 5 maçlık galibiyet serisi Turgutlu’da sona erdi

Ev sahibinde forvet arkasında oynayan Hüseyin Eray Karataş (2 gol) cezalı.

Etimesgut’ta teknik direktör Taşkın Güngör istifa etti. Van maçında olduğu gibi antrenör Cemil Aktaş yönetiminde sahaya çıkacaklar.

VAN - KASTAMONU

İkinci sıradaki Vanspor son 8 maçta 7 galibiyet aldı.

Kastamonu bu deplasmana 3’ü kaleci 15 oyuncuyla gelebildi.

Konuk ekipte ön libero Hakan Olkan cezalı.

KIRKLARELİ - KARATAY TERMAL 1922 KONYA

Kırklareli 7 haftadır kaybetmiyor.

Kırklareli sahasındaki 7 maçta 2 gol yedi, Kırmızı Grup’taki en iyi performansı sergiledi.

Karatay Termal 1922 Konya son 6 maçta 4 yenilgi aldı.

9 maçta 8 gol atan forvet Ege’nin sakatlığı sonrası riske edilmediği konuk ekipte 3 gol atan sağ kanat Doğan Can da sakat.

PENDİK - SİVAS BLD.

Pendikspor yeni hocası Şaban Yıldırım yönetiminde ilk maçı 7-1 kazandı.

Ev sahibi Mamak’ı yendi, 6 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi.

Konuk ekibin son 6 deplasman maçında da en az 3’er gol oldu.

Sivas Belediyespor’da sağ bek Furkan Sağman cezalı.