Misli.com 2. Lig’de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta 30. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 2-2
İnegölspor-Ankara Demirspor: 0-2
Afjet Afyonspor-Sancaktepe: 2-0
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Çorum-Kahramanmaraşspor: 3-0
Manisa-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon: 1-4
Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 0-4
Zonguldak Kömürspor-Uşakspor: 1-0
Kırmızı Grup
Kırşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Sivas Belediyespor-Bodrumspor: 0-3
Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 5-0
Turgutluspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 1-1
Kardemir Karabükspor-Eyüpspor: 0-2
Serik Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 0-1
Bayburt Özel İdare-Kırklarelispor: 1-2
Tetiş Yapı Elazığspor-Vanspor: 0-2
Pendikspor-Pazarspor: 3-2
Mamak-Sakaryaspor: 0-4
Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
TAKIM O G B M A Y Puan
1.MANİSA FK 29 23 6 0 75 19 75
2.HEKİMOĞLU TRABZON 28 17 7 4 64 24 58
3.KOCAELİSPOR 28 15 7 6 42 24 52
4.SARIYER 29 13 10 6 41 24 49
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28 13 10 5 40 24 49
6.ANKARA DEMİRSPOR 29 13 10 6 45 32 49
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 14 5 10 43 38 47
8.ÇORUM 28 13 7 8 56 30 46
9.AFJET AFYONSPOR 28 12 10 6 40 33 46
10.UŞAK SPOR 28 12 8 8 42 34 44
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 28 7 10 11 34 46 31
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 7 8 13 26 40 29
13.ŞANLIURFASPOR 28 7 6 15 33 62 24
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR 29 4 11 14 35 60 23
15.İNEGÖLSPOR 28 4 10 14 27 44 22
16.SANCAKTEPE 28 6 4 18 26 59 22
17.HACETTEPESPOR 28 5 5 18 21 42 20
18.NİĞDE ANADOLU 28 3 11 14 22 44 20
19.GÜMÜŞHANESPOR 29 6 5 18 30 63 20
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.
Kırmızı Grup
TAKIM O G B M A Y Puan
1.EYÜPSPOR 30 22 6 2 68 21 72
2.VANSPOR 30 17 5 8 50 27 56
3.SAKARYASPOR 30 15 11 4 50 29 56
4.KIRKLARELİSPOR 30 14 11 5 44 25 53
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 30 15 8 7 43 25 53
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 30 15 7 8 51 25 52
7.BODRUMSPOR 30 15 7 8 64 40 52
8.TURGUTLUSPOR 30 15 4 11 40 41 49
9.SERİK BELEDİYESPOR 30 11 11 8 44 39 44
10.TARSUS İDMAN YURDU 30 11 9 10 45 41 42
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 30 11 7 12 36 35 40
12.PENDİKSPOR 30 12 3 15 50 42 39
13.PAZARSPOR 30 11 5 14 48 50 38
14.SİVAS BELEDİYESPOR 30 8 12 10 42 40 36
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 30 10 3 17 37 51 33
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 30 8 7 15 37 40 31
17.GMG KASTAMONUSPOR 30 7 9 14 26 45 30
18.MAMAK 30 6 6 18 28 87 24
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 30 7 5 18 37 60 23
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 30 1 2 27 10 87 2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.