Misli.com 2. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, Batuhan Karadeniz, Burhan Eşer, Yasin Palaz ve Mehmet Sak gibi tecrübeli isimlere sahip olan Hekimoğlu Trabzon, Manisa FK'nın ardından Beyaz Grup'ta 2. sırada kaldı, Play-Off yarı finalinde Kocaelispor'a kaybetti ve sezona nokta koydu. Bir döneme damga vurması beklenen Batuhan Karadeniz ise takımın gol yükünü çeken isim oldu. Çıktığı 38 resmi maçta 30 gol, 8 asistle oynayan ve 38 gole direkt katkı yapan Batuhan'ın bu performansı şampiyonluk için ise yeterli olmadı.

Bu sezon toplam 38 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 30 gol atma başarısı gösterdi.

2019/20 sezonunun kilit ismi

2019/20 sezonuna Bandırmaspor'da başlayan, devre arası Tuzlaspor'a imza atan Batuhan'ın forma giydiği iki takımda 1. Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor'da 9, Tuzlaspor'da ise 7 gol atarak şampiyonlukların kilit ismi olarak ön plana çıkmıştı.

Batuhan Karadeniz, 16 yaşında ilk Süper Lig golünü atmış, 17 yaşında da Fatih Terim tarafından Milli Takım'a çağrılmıştı.

Film gibi kariyer

Futbol basamaklarını çok hızlı çıkan Batuhan Karadeniz, kısa süren Beşiktaş macerasının ardından Eskişehirspor, Trabzonspor , Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor formaları giydi. Henüz 30 yaşında olan ve film gibi kariyeri olan Batuhan'ın Hekimoğlu Trabzon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Batuhan Karadeniz, futbol kariyerini Hekimoğlu Trabzon’da sürdürüyor.

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