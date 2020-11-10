Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak 9. hafta maçları şöyle:

Beyaz Grup:

Niğde Anadolu FK-İnegölspor (Niğde 5 Şubat)

Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

Kahramanmaraşspor-Sarıyer (12 Şubat)

Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)

Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor (Gazi)

Karatay Termal 1922 Konyaspor -Serik Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Eyüpspor-Bayburt Özel İdare (Eyüp)

Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor (Tarsus İlçe)

Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

Vanspor FK-Mamak FK (Van Atatürk)

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

Sakaryaspor-Bordumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

AA