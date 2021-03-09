Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 27. haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Sancaktepe-Manisa (15 Temmuz)

14.00 Ankara Demirspor-Çorum (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Ergene Velimeşespor-Kocaelispor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Şanlıurfaspor-Uşakspor (Şanlıurfa GAP)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor (Mustakil Atletim Pisti Sahası)

14.00 Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor (12 Şubat)

14.00 Amet Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Diyarbakır)

Kırmızı Grup

12.00 Pazarspor-Bodrumspor (Pazar İlçe)

14.00 Vanspor-Kırşehir Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Kırklarelispor-Mamak (Kırklareli Atatürk)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor (Tarsus İlçe)

14.00 Turgutluspor-Sivas Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Eyüp)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor -Bayburt Özel İdare (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor (Gazi)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Sakaryaspor-Karacabey Belediyesor (Yeni Sakarya Atatürk)