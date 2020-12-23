Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
MİSLİ.COM 2. LİG VE MİSLİ.COM 3. LİG MAÇLARINA İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
BEYAZ GRUP
Tüm maçlar 13:00'te
Ergene Velimeşesor-Kahramanmaraşspor
Çorum FK–Hacettepe
Niğde Anadolu FK– Anagold 24Erzincanspor
Manisa FK– Zonguldak Kömürspor
Kocaleispor-Uşakspor
KIRMIZI GRUP
Tüm maçlar 13:00'te
Karatay Termal 1922 Konyaspor -Tarsus İY
Etimesgut Bld.-Vanspor FK
Serik Bld-Karacabey
Sivas Bld.-Eyüpspor
Turgutluspor-Pazarspor
Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 4. Grup / Bergama Bld.-Düzcespor
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 Aksaray Bld.-52 Orduspor FK