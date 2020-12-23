İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

BEYAZ GRUP

Tüm maçlar 13:00'te

Ergene Velimeşesor-Kahramanmaraşspor

Çorum FK–Hacettepe

Niğde Anadolu FK– Anagold 24Erzincanspor

Manisa FK– Zonguldak Kömürspor

Kocaleispor-Uşakspor

KIRMIZI GRUP

Tüm maçlar 13:00'te

Karatay Termal 1922 Konyaspor -Tarsus İY

Etimesgut Bld.-Vanspor FK

Serik Bld-Karacabey

Sivas Bld.-Eyüpspor

Turgutluspor-Pazarspor

Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 4. Grup / Bergama Bld.-Düzcespor

13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 Aksaray Bld.-52 Orduspor FK



