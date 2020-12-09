İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

2. Lig Beyaz Grup

13:00

Manisa FK-Uşakspor

Sarıyer-Hacettepe

Ergene Velimeşespor-Sancaktepe FK

İnegölspor-Zonguldak Kömürspor

2. Lig Kırmızı Grup

13:00

Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu

Serik Belediyespor-Pazarspor

Turgutluspor-Kırklarelispor

Sivas Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

Misli.com 3. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

3. Lig 4. Grup

13:00

68 Aksaray Belediye-Alanya Kestelspor

1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor



