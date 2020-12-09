Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar (9 Aralık)
İsim sponsoru olduğu 2. Lig ve 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar... (Oynamak için tıklayın)
2. Lig Beyaz Grup
13:00
Manisa FK-Uşakspor
Sarıyer-Hacettepe
Ergene Velimeşespor-Sancaktepe FK
İnegölspor-Zonguldak Kömürspor
2. Lig Kırmızı Grup
13:00
Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu
Serik Belediyespor-Pazarspor
Turgutluspor-Kırklarelispor
Sivas Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Misli.com 3. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
3. Lig 4. Grup
13:00
68 Aksaray Belediye-Alanya Kestelspor
1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor