Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig | 26. hafta öncesi son dakika!

Misli.com 2. Lig

BODRUMSPOR-VANSPOR

Kırmızı Grup’ta bu maç ikincilik mücadelesi. Bodrum’da 23 golle 2.Lig’in gol kralı olan Ozan Sol, 10 gol atan forvet Harun Kavaklıdere ve sağ bek Medeni Bingöl sakatlıkları nedeniyle yok. Bodrum 13 maçtır kaybetmiyor. İç sahada son 4 maçtan galip ayrıldılar. Van son 8 deplasmanda 6 galibiyet aldı, Kırklareli’ye 1-0 yenildi, Sakarya ile 1-1 kaldı. Van’da sol bek Emre Özkan ile stoper Yakup Demir cezalı.

UŞAKSPOR-HEKİMOĞLU TRABZON

Play-Off’un 1 puan gerisindeki Uşak iç sahadaki son 5 maçında tek puna kaybını 3-3 biten Ergene Velimeşe maçında yaşadı. Uşakspor’un teknik direktör arayışları sürüyor, Hasan Erkin Şimşir ile yollar ayrıldıktan sonra 3. kez antrenör yönetiminde sahaya çıkacaklar.

Hekimoğlu Trabzon son 3 deplasnmanda kazanamadı, Amed’e yenildi, Kocaeli ve 24Erzincan ile berabere kaldı.

KOCAELİSPOR-NİĞDE ANADOLU FK

Kocaeli sahasındaki son 3 maçta kazanamadı, Hekimoğlu Trabzon ve AFJET Afyon ile berabere kaldı, Manisa FK’ya kaybetti. Kocaeli’de sağ bek Semih Karadeniz ile forvet Batuhan Er (5 gol) cezalı, stoper Kemal Can Aydemir (1 gol) sakat. Sondan ikinci sıradaki Niğde Anadolu 3 maçlık mağlubiyet serisine Çorum FK (0-0) beraberliğiyle son verdi.

9 haftadır kazanamayan Niğde Anadolu son galibiyetini Hekimoğlu Trabzon deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2’yle çevirerek aldı.

Niğde Anadolu’da stoper Recep Yemişci (1 gol) cezalı. Kocaeli Semih Karadeniz ve Batuhann Er cezalı.

KIRŞEHİR BLD.-KIRKLARELİ

Kırşehir Bld. averajla Turgutlu’nun önünde Play-Off’ta. 2 haftadır mağlup olan Kırşehir Bld.’nin 7 maçlık iç saha yenilmezliğine lider Eyüpspor son verdi. Kırşehir’de stoper Oğuzhan Yazıcı ile sol bek Önur Karakabak cezalı. Kırklarelispor Play-Off’un 5 puan uzağında. 3 haftadır kazanamayan Kırklarelispor son iki mücadeleden puansız ayrıldı. Kırklareli’de ön libero Berkan Burak Turan (1 gol) cezalı.

SİVAS BELEDİYESPOR-SAKARYASPOR

Sivas Belediyespor 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2 galibiyet aldı. Play-Off hattındaki Sakarya 8 maçtır kaybetmiyor. Sakaryaspor son 9 deplasman mücadelesinhed mağlup olmadı, 7 galibiyet çıkardı. Sakarya’da forvet arkası oynayan Oğuzhan Kayar (1 gol) sakat.

PENDİKSPOR-EYÜPSPOR

Pendik, Şaban Yıldırım teknik direktörlüğe geldikten sonra oynadığı 11 maçta 8 galibiyet aldı. 12 puan farkla lider olan Eyüpspor son 7 deplasmanda kaybetmedi. Eyüpspor kaybetmediği 7 deplasmanda 5 galibiyet alırken, Sivas Belediyespor ve Pazarspor karşılaşmalarında uzatmalarda yediği gollerle galibiyetten oldu.

KARACABEY BELEDİYESPOR-PAZARSPOR

Karacabey Bld. 4’ünü kaybettiği 6 maçlık kazanamama serisinin ardından üst üste 2 galibiyet aldı. Karacabey Bld.’de sağ kanat Sadık Arda Yılmaztürk (5 gol) cezalı. Pazarspor 5 maçtır kaybediyor. Son 3 deplasmanda gol de atamadılar. Pazarspor geçen hafta sahasında Sakaryaspor’a 2-0’dan gelip beraberliği yakaladığı maçta 90+4’te yediği golle mağlup oldu. Pazarspor’da 12 golle en skorer isim olan sağ kanat Eren Karadağ cezalı.

SERİK BELEDİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR

Play-Off’un 4 puan gerisindeki Serik Bld.’de teknik direktör Engin Korukır, koronavirüs pozitif çıktığı için tedavi altında. Serik Bld. sahasında oynadığı son 5 maçı da kazandı. Serik Bld.’de ön libero Sinan Kalaycı (5 gol) ve stoper Cenk Kaplan cezalı. Etimesgut Bld.teknik direktörlüğe Taner Öcal’ı getirdikten sonra oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Etimesgut Bld. son 4 maçında puan kaybetmedi.

BAYBURTSPOR-KASTAMONUSPOR

Düşme hattına en yakın iki takımın mücadelesi. Bayburt’un 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Etimesgut Bld. deplasmanında sona erdi. Bayburt’ta stoper Ömer Esenkaya cezalı. Kastamonu 6 maçlık kazanamama serisine düşme hattındaki Elazığ’ı devirerek son verdi. Kastamonu son 4 dış saha maçında 1 puan alabildi.

ELAZIĞSPOR-1922 KONYASPOR

Elazığ yeni teknik direktör Cafer Aydın yönetimindeki ilk maçta ligde kalma yarışındaki direkt rakibi Kastamonu’ya 2-0 kaybetti. Elazığ 5 maçtır kaybediyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Karatay Termal 1922 Konya düşme hattının 3 puan uzağında.

Karatay Termal 1922 Konya’da teknik direktör Erol mıngır ile yollar ayrıldı. Konya ekebinin yeni teknik direktörü, geçen yıl Süper Lig takımı Denizlispor ’u çalıştıran, sportif direktör Levent kartop.

Misli.com 3. Lig

BAYRAMPAŞA-52 ORDU FK

Bayrampaşa yeni teknik direktörü Mehmet Erdal Alpaslan yönetimindeki ilk maçta Düzce’yi deplasmanda 1-0 yendi, 2 maçılk mağlubiyet serisinri noktaladı. Bayrampaşa’da forvte arkası oynayan Batuhan Boyoğlu ile sol kanat Mustafa Yılmaz (7 gol) cezalı. 52 Ordu FK son 4 deplasmanda kazanamadı, 2 beraberlik çıkardı.

ADIYAMAN 1954-68 AKSARAY BLD.

3.Lig 4. Grup’ta 1 puan farkla ikinci sırada bulunan Adıyaman 1954, lider 68 Aksaray Bld.’yi konuk ediyor. Adıyaman 1954 son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Adıyaman 1954’te kaleci Mustafa Hoşoğlu cezalı. 68 Aksaray Bld. evinde 3. Sıradaki Kelkit’e kaybettikten sonra oynadığı 5 maçta kaybetmezken gol de yemedi ve 3 galibiyet aldı. İki takımın sezonun ilk yarısındaki maçından Adıyaman 1954 deplasmanda 1-0 galip ayrılmıştı.