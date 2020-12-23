Misli.com 2. Lig’de 16’ncı hafta maçları oynanırken, Misli.com 3. Lig’de 15’inci hafta mücadelesi 4. Grup’ta oynanan karşılaşmalarla başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
2. Lig Beyaz Grup
13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 4-0
13.00 Çorum FK-Hacettepe: 2-0
13.00 Kocaelispor-Uşakspor: 2-0
13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 1-0
13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor: 4-0
Not: Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.
Kırmızı Grup
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor: 3-5
13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor: 1-2
13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-0
13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor: 0-4
13.00 Turgutluspor-Pazarspor: 2-1
13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor: 0-2
13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor: 2-2
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor -Tarsus İdmanyurdu: 1-2
13.00 Pendikspor-Mamak FK: 7-1
13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor: 2-2
3. Lig
1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 1-2
Bergama Belediyespor-Düzcespor: 1-2
Modafen-Alanya Kestelspor: 1-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor: 2-3
Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Kozanspor-Bayrampaşaspor: 2-0
Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare: 1-0