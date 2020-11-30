Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta arasında da birbirinden zorlu mücadeleler var. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar...

2.12.2020-13:00

Arnavutköy Bld.-Edirne Bld.

Diyarbekir-Ofspor

Misli.com 3. Lig 2. Grup

Fethiyespor-İskenderun FK

Misli.com 3. Lig 3. Grup

Batman Petrolspor-Karşıyaka

3.12.2020-13:00

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup

A.24 Erzincanspor-Kocaelispor

Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor

Uşakspor-Sarıyer

Amed SF-İnegölspor

Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup

Tarsus İY-Turgutluspor

Karacabey Bld.-Pendikspor

Vanspor FK-Serik Bld.

Eyüpspor-Etimesgut Bld.

Karatay Termal 1922 Konyaspor -GMG Kastamonuspor

Sakaryaspor-TY Elazığspor



