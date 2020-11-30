Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta arasında da birbirinden zorlu mücadeleler var. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar...
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta arasında da birbirinden zorlu mücadeleler var. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar...
MİSLİ 2. LİG VE MİSLİ 3. LİG MAÇLARINI CANLI İZLEMEK VE BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
2.12.2020-13:00
Misli.com 3. Lig 1. Grup
Arnavutköy Bld.-Edirne Bld.
Diyarbekir-Ofspor
Misli.com 3. Lig 2. Grup
Fethiyespor-İskenderun FK
Misli.com 3. Lig 3. Grup
Batman Petrolspor-Karşıyaka
3.12.2020-13:00
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup
A.24 Erzincanspor-Kocaelispor
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor
Uşakspor-Sarıyer
Amed SF-İnegölspor
Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup
Tarsus İY-Turgutluspor
Karacabey Bld.-Pendikspor
Vanspor FK-Serik Bld.
Eyüpspor-Etimesgut Bld.
Karatay Termal 1922 Konyaspor -GMG Kastamonuspor
Sakaryaspor-TY Elazığspor