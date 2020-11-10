Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takımlar nedeniyle liglere verilen arada Misli.com 2. Lig ve 3. Lig heyecanı devam edecek. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar...
Milli Takımlar nedeniyle liglere verilen arada Misli.com 2. Lig ve 3. Lig heyecanı devam edecek. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar...
Misli.com 2. Lig canlı yayınlanacak maçlar!
13:00 | Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor
13:00 | Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor
13:00 | Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK
13:00 | Vanspor FK-Mamak FK
13:00 | Kahramanmaraşspor-Sarıyer
13:00 | Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor
13:00 | Şanlıurfaspor-Hacettepe
13:00 | Kırklarelispor-Pendikspor
13:00 | Karatay Termal 1922 Konyaspor -Serik Belediyespor
13:00 | Pazarspor-Kırşehir Belediyespor
13:00 | Sakaryaspor-Bordumspor
13:00 | Eyüpspor-Bayburt Özel İdare
13:00 | Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor
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Misli.com 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!
13:00 | Yormaspor - Ceyhanspor
13:00 | Ofspor - Fatsa Belediyespor
13:00 | Arnavutköy - Kızılcabölükspor
13:00 | Nazilli Belediyespor - Tokatspor
13:00 | Büyükçekmece Tepecikspor - Modafen