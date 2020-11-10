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Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takımlar nedeniyle liglere verilen arada Misli.com 2. Lig ve 3. Lig heyecanı devam edecek. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar...

10 Kasım 2020, Salı 11:53 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!

Milli Takımlar nedeniyle liglere verilen arada Misli.com 2. Lig ve 3. Lig heyecanı devam edecek. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de hangi maçlar canlı yayınlancak? İşte o maçların listesi ve detaylar... 

Misli.com 2. Lig canlı yayınlanacak maçlar!

13:00 | Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor

13:00 | Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor

13:00 | Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK

13:00 | Vanspor FK-Mamak FK

13:00 | Kahramanmaraşspor-Sarıyer

13:00 | Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor

13:00 | Şanlıurfaspor-Hacettepe

13:00 | Kırklarelispor-Pendikspor

13:00 | Karatay Termal 1922 Konyaspor -Serik Belediyespor

13:00 | Pazarspor-Kırşehir Belediyespor

13:00 | Sakaryaspor-Bordumspor

13:00 | Eyüpspor-Bayburt Özel İdare

13:00 | Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor

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Misli.com 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar!

13:00 | Yormaspor - Ceyhanspor

13:00 | Ofspor - Fatsa Belediyespor

13:00 | Arnavutköy - Kızılcabölükspor

13:00 | Nazilli Belediyespor - Tokatspor

13:00 | Büyükçekmece Tepecikspor - Modafen


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