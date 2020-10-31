Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar...

2. Lig ve 3. Lig maçları futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bir üst lige çıkabilmek için mücadele eden takımların çekişmeli karşılaşmaları, Misli.com aracılığıyla ücretsiz olarak takip edilebilecek. İOS ve Android kullanıcılarının uygulama marketleri aracılığıyla cihazlarına indireceği Misli.com uygulaması, her hafta belirli maçların ücretiz bir şekilde canlı olarak izlenmesine imkan tanıyacak. Peki, 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı nasıl izlenebilecek ve uygulamalar nasıl yüklenecek? İşte, o detaylar

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

BEYAZ GRUP

Çorum FK-Ankara Demir

Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor

Uşakspor-Şanlıurfaspor

Manisa FK-Sancaktepe FK

Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor

Hacettepespor-Hekimoğlu Trabzon

Sarıyer-Amed Sportif

Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK

Kocaelispor-Ergene Velimeşespor

KIRMIZI GRUP

Mamak FK-Kırklarelispor

Sivas Belediyespor-Turgutluspor

Pendikspor-Tarsus İdman Yurdu

Kırşehir Belediyespor-Vanspor

Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor

Elazığspor-Eyüpspor

Bodrumspor-Pazarspor

Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor

Serik Belediyespor-Kastamonuspor

Bayburt Özel İdarespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor



