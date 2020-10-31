Misli.com 2. Lig ve 3. Lig canlı yayınlanacak maçlar...
Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanacak. Bu karşılaşmaların bir çoğu misli.com uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Misli.com'da bu hafta hangi 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı yayınlanıyor? İşte Misli.com 31 Ekim-1 Kasım canlı yayın maç listesi...
2. Lig ve 3. Lig maçları futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bir üst lige çıkabilmek için mücadele eden takımların çekişmeli karşılaşmaları, Misli.com aracılığıyla ücretsiz olarak takip edilebilecek. İOS ve Android kullanıcılarının uygulama marketleri aracılığıyla cihazlarına indireceği Misli.com uygulaması, her hafta belirli maçların ücretiz bir şekilde canlı olarak izlenmesine imkan tanıyacak. Peki, 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı nasıl izlenebilecek ve uygulamalar nasıl yüklenecek? İşte, o detaylar
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
BEYAZ GRUP
Çorum FK-Ankara Demir
Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor
Uşakspor-Şanlıurfaspor
Manisa FK-Sancaktepe FK
Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor
Hacettepespor-Hekimoğlu Trabzon
Sarıyer-Amed Sportif
Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK
Kocaelispor-Ergene Velimeşespor
KIRMIZI GRUP
Mamak FK-Kırklarelispor
Sivas Belediyespor-Turgutluspor
Pendikspor-Tarsus İdman Yurdu
Kırşehir Belediyespor-Vanspor
Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor
Elazığspor-Eyüpspor
Bodrumspor-Pazarspor
Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor
Serik Belediyespor-Kastamonuspor
Bayburt Özel İdarespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor