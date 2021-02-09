Derleyen: Kaan Karahan

Futbolcu fabrikası Gençlerbirliği, Ocak 2000'de Ankara ekibi Ziraat Bankasıspor'da futbola başlayan Seçkin Getbay'ı, Aralık 2000'de altyapısına dahil etti. 11 yaşında Gençlerbirliği kapısına giren yetenekli orta saha, 5 yıl alt yaş gruplarında boy gösterdikten sonra 17 yaşında Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe'de (O dönemki adı Gençlerbirliği Oftaş) profesyonel oldu.

2006/07 sezonunu TFF 1. Lig'de Hacettepe, 66 puanla şampiyon tamamlarken, devre arasında takıma katılan Seçkin, 4 maçta görev aldı ve profesyonel ilk sezonunda kupa kazandı.

2007/08 sezonunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a kiralanan genç 10 numara, 20 resmi maçta 2 asist yaptı. Fethiyespor klasman grubunda sezonu 47 puanla 5. sırada tamamlarken, Gençlerbirliği, Seçkin'in bonservisini Hacettepe'den aldı, başarılı oyuncuyu TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a kiraladı.

2008/09'da Giresunspor, 34. hafta maçında Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 40 puana ulaştı, ligde kalmayı son hafta başardı. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen 1989 doğumlu oyuncu, Karadeniz ekibinde sadece 3 maça çıkabilidi.

2009/10'u bonservisinin bulunduğu Hacettepe'de geçiren Seçkin, lig ve kupada 9, A2'de ise 4 maça çıktı, sezonu ise 1 golle tamamladı. 2010/11'de Ankara ekibi Misli.com 2. Lig'de mücadele ederken forma şansı bulamakta zorlanan Seçkin, Misli.com 3. Lig'te mücadele eden Ünyespor'a kiralandı.

Ünyespor'da 16 maçta 2 gol kaydeden Seçkin, Karadeniz ekibiyle Play Off oynasa da 2. Lig'e yükselemedi.

Seçkin'in bir sonraki durağı ise Yeni Malatyaspor oldu. Sezona iddialı transferler yaparak giren Doğu ekibi, istediği başarıya ulaşamadı. Seçkin de 2011/12 sezonu Malatyaspor formasıyla 20 maça çıkarak tamamladı, rakip filelere 4 gol bıraktı.

Gençlerbirliği ile 2012 yılında sözleşmesi sona eren Seçkin, Misli.com 2. Lig ekibi Gaziosmanpaşa'ya imza attı. 6 maçta 1 gol atan orta saha, devre arası Misli.com 3. Lig ekibi Aydınspor 1923'e transfer oldu. Aydınspor sezonu 68 puanla şampiyon tamamlarken 6 maçta görev alan Seçkin, kariyerindeki 2. kupasını kazandı.

2013/14'te Aydınspor'un değişilmez ismi olan Seçkin, 24 resmi maçta skora 3 golle katkı verdi.

2014/15'te iddialı bir kadro kuran ve kadrosuna ligin önemli isimlerinden Ertuğrul Arslan, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Erdem Uğurlu, Ümit Tütünci, Timur Kosovalı ve Halil Akbunar gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Göztepe , Aydınspor'da yeniden ön plana çıkan Seçkin'i de transfer etti. 6 resmi maçta forma giyen Seçkin, daha fazla forma şansı bulmak için Misli.com 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a transfer oldu. 2. Fethiye macerası yarım sezon süren Seçkin, 13 maçta forma giydikten sonra eski takımı Aydınspor'un yolunu tuttu.

2015/16'da Aydın Misili.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 48 puanla 7. sırada tamamladı, play off hattını son haftalarda kaçırdı. Seçkin ise ligde ve kupada 34 resmi maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Misli.com 2. Lig'in gözde oyuncusu olan Seçkin, 2016/17'de Sarıyer formasıyla 15 maçta 3 gol attı, 2017/18'de Niğde Belediyespor'a transfer oldu. Tecrübeli 10 numara, 31 resmi maçta 10 gol atma başarısı gösterdi ve en skorer sezonunu yaşadı. Niğde ekibi, 49 puanla sezonu tamamlarken Seçkin, memleketine geri döndü, 2018/19'da Ankara Keçiörengücü'ne imza attı.

Serkan Özbalta yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Keçiören, 76 puanla Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa uzandı. 20 resmi maça çıkan Seçkin, 2 gol atma başarısı gösterdi.

2019/20'de Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'a transfer oldu. İlk sezonunda 25 maçta 6 gol atma başarısı gösteren Seçkin, 2020/21'de ise en parlak dönemini geçiriyor. 19 resmi maçta rakip filelere 8 gol bırakan, orta sahada tüm yükü çeken Seçkin, takımın maestrosu olarak alkış topluyor.

27 Ocak 1989'da Ankara Altındağ'da dünyaya gelen Seçkin, profesyonel kariyerinde 12 takımda forma giydi. Futbolcu fabrikası Gençlerbirliği'nde büyük umutlarla futbol kariyerine başlayan Seçkin'in bambaşka bir kariyeri olması bekleniyordu. Alt liglerin aranan oyuncusu olan ve şutör özelliği ile dikkat çeken Seçkin, takım arkadaşlarıyla beraber bu sezon Uşakspor'un 1. Lig hasretine son vermek, 4. şampiyonluğuna uzanmak istiyor.