Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup’ta yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetimindeki ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışında umutlandıktan sonra Zonguldak Kömürspor deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen Uşakspor, dış sahada üst üste 5’inci mağlubiyetini aldı.
Bu periyotta Ankara Demirspor’a 3-0, Amed Sportif, Anagold 24Erzincanspor ve Şanlıurfaspor’a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, Zonguldak ekibine tek golle boyun eğerek son 5 deplasmanda 10 gol yiyip, rakip kalelere gol atma başarısı gösteremedi. Play-Off hattının 5 puan gerisine 10’uncu sıraya gerileyen Uşakspor’un dış sahadaki galibiyet özlemi 8 maça yükseldi.