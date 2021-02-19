Misli.com 2. Lig | Uşakspor, yeniden Play-Off hattına girdi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda alınan 2-0'lık Amed Sportif yenilgisinin ardından hafta içinde teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayıran Uşakspor, evinde Kahramanmaraşspor engelini rahat geçerek yeniden Play-Off hattına girdi. Rakibini zorlanmadan 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar yarıştaki rakiplerinden Sarıyer'in yenildiği haftayı iyi değerlendirdi.

Uşakspor iç sahada da yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu sezon evindeki ilk ve tek mağlubiyetini 21 Ekim 2020 tarihinde Anagold 24Erzincanspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Ege ekibi ardından 9 müsabakada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Uşakspor yönetiminin yeni haftada teknik adam sorununu çözmesi bekleniyor.