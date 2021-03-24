Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor sahasında Ankara Demirspor’a 2-0 mağlup oldu.

14’üncü dakikada gelişen İnegölspor atağından Mehmet’in ceza sahasına attığı topla buluşan Ali’nin vuruşu az farkla auta çıktı.

73’üncü dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında ceza sahasına giren Hasan’ın, ayağının dışıyla vuruşunda uzak direğe çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

75’inci dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan İlker’in şutunda top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankara Demirspor deplasmanda İnegölspor’u 2-0 mağlup etti.

STAT: İnegöl ilçesi

HAKEMLER: Volkan Okur(xx), Caner Eroğlu(xx), Mustafa Onur Özgenç(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx)- Seydi Kayasoy (xx), Samet Günhan (xx), Metin Yüksel (xx), Erdem Seçgin (xx)(Dk. 78 Bünyamin Yavaşoğlu x), Abdulkadir Kuzey (xx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk. 70 Selimcan Temel x), Oğuz Çetinkaya (xx), Ogün Çalışkan (xx), Ali Aydemir (xx) (Dk. 70 Fatih Üge x), Fatih Çiplak (xx) (Dk. 78 Yunus Emre Duyan x)

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih Gülmez(xx)- Kamil İçer (xx), Hasan Küçcük (xx) (Dk. 89 Hüseyin Güngör ?), Mustafa Kayabaşı (xx) (Dk. 90 Ahmet Sivri ?), Serdar Eylik (xx)(Dk. 90+2 Mustafa Fettahoğlu ?), Harun Aydın (xx), Ahmet Devret (xx), Hasan Kaya (xx)(Dk. 89 Turan Yılmaz ?), Taner Koç (xx), Rahmi Can Karadaş (xx), İlker Avşar (xx) (Dk. 89 Sergen Yakupçebioğlu ?)

GOLLER: Dk. 73 Hasan Kaya, Dk . 75 İlker Avşar (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Rahmi Can Karadaş, Ahmet Devret, Harun Aydın(Ankara Demirspor)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(DHA)