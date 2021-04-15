Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 27 yıl aradan sonra 1. Lig'e geri dönen Eyüpspor, 34. hafta maçında 1922 Konyaspor 'a konuk oldu. Lider, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibine şans tanımadı.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 önde tamamlayan Zafer Turan'ın ekibi, puanını 82'e yükseltti.

Eflatun-Sarılılar'a galibiyeti getiren gol 81. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi. Transferin son gününde Galatasaray 'dan 4 milyon 200 bin TL'lik rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen Erencan, yeni takımıyla ilk golünü Konya ağlarına bıraktı.

Eyüpspor formasıyla 3 resmi maça çıkabilen 19 yaşındaki forvet, 86 dakika sahada kaldı.

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