Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (6 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu 19. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

BU MAÇLARA CANLI İDDAA OYNAMAK VE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON - ANKARA DEMİRSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – SANCAKTEPE FK

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER – ÇORUM FK

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR – AFJET AFYONSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – AMED SPORTİF FAALİYETLER

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR – TURGUTLUSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – TARSUS İDMAN YURDU

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VANSPOR FK – EYÜPSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY BELEDİYESPOR – ETİMESGUT BELEDİYESPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR – GMG KASTAMONUSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR – KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR