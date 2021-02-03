Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
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İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İnegölspor-Gümüşhanespor
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Ergene Velimeşespor-Hacettepespor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Serik Belediyespor-Elazığspor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Kırklarelispor-Vanspor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Karatay Termal 1922 Konyaspor -Karacabey Belediyespor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Eyüpspor-Sakaryaspor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Turgutluspor-Mamak FK
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Bayburt İl Özel İdare-Sivas Belediyespor