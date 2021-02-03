Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.

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İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İnegölspor-Gümüşhanespor

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / Ergene Velimeşespor-Hacettepespor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Serik Belediyespor-Elazığspor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Kırklarelispor-Vanspor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Karatay Termal 1922 Konyaspor -Karacabey Belediyespor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Eyüpspor-Sakaryaspor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Turgutluspor-Mamak FK

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / Bayburt İl Özel İdare-Sivas Belediyespor