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Misli.com 2. Lig | Bodrumspor'da Rıza Karakaya güven tazeledi

Bodrumspor'un olağan genel kurul toplantısı Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nde yapıldı. Genel kurulda Başkan Rıza Karakaya tek liste ile girdiği seçimlerde oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

29 Haziran 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Misli.com 2. Lig | Bodrumspor'da Rıza Karakaya güven tazeledi

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un olağan genel kurul toplantısı Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nde yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, üyeler ve taraftarların katıldığı genel kurulda Başkan Rıza Karakaya tek liste ile girdiği seçimlerde oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

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