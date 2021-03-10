Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 27. hafta sona erdi

Misli.com 2. Lig’de 27. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sancaktepe-Manisa: 0-3
Ankara Demirspor-Çorum: 2-2
Ergene Velimeşespor-Kocaelispor: 0-3
Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 2-2
Şanlıurfaspor-Uşakspor: 2-0
Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 0-3
Kırmızı Grup
Pazarspor-Bodrumspor: 3-3
Vanspor-Kırşehir Belediyespor: 1-2
Kırklarelispor-Mamak: 7-0
Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor: 3-3
Turgutluspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor -Bayburt Özel İdare: 1-3
GMG Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 7-0
Sakaryaspor-Karacabey Belediyespor: 1-0
27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O G B M A Y AV P
1.MANİSA 26 21 5 0 69 16 53 68
2.HEKİMOĞLU TRABZON 25 14 7 4 55 22 33 49
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 25 13 8 4 38 20 18 47
4.KOCAELİSPOR 25 13 7 5 35 22 13 46
5.SARIYER 26 12 9 5 37 18 19 45
6.ANKARA DEMİRSPOR 26 12 9 5 42 28 14 45
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 26 13 5 8 39 33 6 44
8.UŞAKSPOR 26 11 8 7 40 33 7 41
9.AFJET AFYONSPOR 25 10 9 6 35 31 4 39
10.ÇORUM 25 10 7 8 46 29 17 37
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 25 7 10 8 31 37 -6 31
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 25 6 8 11 25 36 -11 26
13.SANCAKTEPE 25 6 4 15 26 49 -23 22
14.İNEGÖLSPOR 25 4 9 12 25 38 -13 21
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 26 4 9 13 30 54 -24 21
16.HACETTEPE 26 5 4 17 21 40 -19 19
17.GÜMÜŞHANESPOR 26 5 5 16 26 54 -28 17
18.ŞANLIURFASPOR 25 5 5 15 26 62 -36 17
19.NİĞDE ANADOLU 26 2 10 14 18 42 -24 16
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 27 20 5 2 62 19 43 65
2.BODRUMSPOR 27 14 7 6 60 37 23 49
3.SAKARYASPOR 27 13 10 4 44 28 16 49
4.VANSPOR 27 14 5 8 41 26 15 47
5.TURGUTLUSPOR 27 15 2 10 38 38 0 47
6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 27 13 7 7 37 23 14 46
7.KIRKLARELİSPOR 27 11 11 5 39 23 16 44
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 27 12 7 8 43 25 18 43
9.SERİK BELEDİYESPOR 27 10 10 7 41 36 5 40
10.TARSUS İDMAN YURDU 27 10 8 9 41 37 4 38
11.PENDİKSPOR 27 11 3 13 47 37 10 36
12.KARACABEY BELEDİYESPOR 27 10 6 11 32 31 1 36
13.SİVAS BELEDİYESPOR 27 8 11 8 41 34 7 35
14.PAZARSPOR 27 10 5 12 40 43 -3 35
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 27 9 3 15 33 45 -12 30
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 27 7 6 14 33 37 -4 27
17.GMG KASTAMONUSPOR 27 6 8 13 24 39 -15 26
18.MAMAK 27 6 6 15 26 72 -46 24
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 27 7 4 16 34 54 -20 22
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 1 2 24 10 82 -72 2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.