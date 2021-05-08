Geçen yıl ilk kez play-off oynayan Ankara ekibi ilk maçında Sakaryaspor’u elemiş, yarı finalde ise hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun tartışılan iki penaltı kararıyla maçı 2-0 kaybederek Tuzlaspor’a elenmişti. Mütevazı bütçesi ile Demiryolcu takım olan kulüp, bu sene de güçlü rakiplerini geride bırakarak play-off şansını yakaladı. TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 65 Puanla 4’üncü olan Demirspor‘un rakibi Kocaelispor. İlk maç 13 Mayıs’ta saat 16:00'da TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda yapılacak. İkinci maç ise 16 Mayıs Pazar günü Kocaeli’de oynanacak.

Demiryolu emekçilerinin büyük bir mutlulukla karşıladığı play-off başarısı, kulübün yakaladığı istikrarı da gözler önüne seriyor. Geçmiş yıllarda 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e çıkıp başarısız olup küme düşen veya ligi sonuncu tamamlayan Demirspor, altyapıdan yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna yeni isimler kazandırmayı hedefliyor. Ankara takımı olarak da önemli bir başarıya imza atıp, iki sezondur profesyonel liglerdeki en başarılı Ankara takımı olan Demirspor, Ankaralının ve Ankara kurumlarından da destek bekliyor.