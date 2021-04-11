Misli.com 2. Lig 33. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Misli.com 2. Lig’de 33. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup’ta lider Eyüpspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 beraber kaldı ve puanını 79 yaptı.

Beyaz Grup lideri Manisa Futbol Kulübü ise deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak 78 puana yükseldi. Bu sonuçların ardından iki takımın da bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig’e çıkması kesinleşti.

Beyaz ve Kırmızı Grup’ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1

Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1

Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1

Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

Hacettepe-Sarıyer: 1-4

Uşakspor-Manisa: 1-1

Şanlıurfaspor-Çorum: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0

Kırmızı Grup

Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2

Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare: 1-2

Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Kırklarelispor-Turgutluspor: 5-2

Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0

Bodrumspor-Pendikspor: 3-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor -Sivas Belediyespor: 2-1

Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P

1.MANİSA 32 23 9 0 78 22 56 78

2.HEKİMOĞLU TRABZON 31 18 9 4 68 27 41 63

3.KOCAELİSPOR 31 16 8 7 45 26 19 56

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 15 10 6 45 27 18 55

5.SARIYER 32 15 10 7 47 32 15 55

6.ANKARA DEMİRSPOR 31 14 11 6 48 32 16 53

7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 15 6 11 46 41 5 51

8.AFJET AFYONSPOR 31 13 11 7 46 39 7 50

9.ÇORUM 31 14 7 10 59 34 25 49

10.UŞAKSPOR 31 13 9 9 49 37 12 48

11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 31 7 10 14 28 43 -15 31

12.KAHRAMANMARAŞSPOR 31 7 10 14 36 53 -17 31

13.İNEGÖLSPOR 31 6 10 15 33 47 -14 28

14.ŞANLIURFASPOR 31 8 7 16 36 65 -29 28

15.GÜMÜŞHANESPOR 32 8 6 18 35 65 -30 27

16.NİĞDE ANADOLU 31 5 11 15 25 48 -23 26

17.SANCAKTEPE 32 7 5 20 32 67 -35 26

18.ERGENE VELİMEŞESPOR 31 4 12 15 36 63 -27 24

19.HACETTEPE 31 6 5 20 24 48 -24 23

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P

1.EYÜPSPOR 33 24 7 2 71 21 50 79

2.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 33 18 8 7 46 25 21 62

3.SAKARYASPOR 33 16 12 5 57 32 25 60

4.KIRKLARELİSPOR 33 16 12 5 52 28 24 60

5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 33 18 6 9 52 29 23 60

6.BODRUMSPOR 33 17 7 9 70 41 29 58

7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 16 7 10 53 27 26 55

8.TURGUTLUSPOR 33 15 4 14 42 50 -8 49

9.TARSUS İDMAN YURDU 33 13 9 11 51 43 8 48

10.SERİK BELEDİYESPOR 33 12 12 9 45 41 4 48

11.KARACABEY BELEDİYESPOR 33 13 8 12 46 37 9 47

12.PENDİKSPOR 33 12 5 16 50 45 5 41

13.PAZARSPOR 33 12 5 16 52 55 -3 41

14.BAYBURT ÖZEL İDARE 33 12 4 17 42 53 -11 40

15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 33 10 8 15 41 42 -1 38

16.SİVAS BELEDİYESPOR 33 8 13 12 43 43 0 37

17.GMG KASTAMONUSPOR 33 7 12 14 27 46 -19 33

18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 33 8 5 20 43 74 -31 26

19.MAMAK 33 6 6 21 28 95 -67 24

20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 33 1 2 30 11 95 -84 2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.