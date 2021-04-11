Misli.com 2. Lig 33. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Misli.com 2. Lig’de 33. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup’ta lider Eyüpspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 0-0 beraber kaldı ve puanını 79 yaptı.
Beyaz Grup lideri Manisa Futbol Kulübü ise deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak 78 puana yükseldi. Bu sonuçların ardından iki takımın da bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig’e çıkması kesinleşti.
Beyaz ve Kırmızı Grup’ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1
Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1
Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1
Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1
Hacettepe-Sarıyer: 1-4
Uşakspor-Manisa: 1-1
Şanlıurfaspor-Çorum: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0
Kırmızı Grup
Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2
Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare: 1-2
Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0
Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Kırklarelispor-Turgutluspor: 5-2
Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0
Bodrumspor-Pendikspor: 3-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor -Sivas Belediyespor: 2-1
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O G B M A Y AV P
1.MANİSA 32 23 9 0 78 22 56 78
2.HEKİMOĞLU TRABZON 31 18 9 4 68 27 41 63
3.KOCAELİSPOR 31 16 8 7 45 26 19 56
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 31 15 10 6 45 27 18 55
5.SARIYER 32 15 10 7 47 32 15 55
6.ANKARA DEMİRSPOR 31 14 11 6 48 32 16 53
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 15 6 11 46 41 5 51
8.AFJET AFYONSPOR 31 13 11 7 46 39 7 50
9.ÇORUM 31 14 7 10 59 34 25 49
10.UŞAKSPOR 31 13 9 9 49 37 12 48
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 31 7 10 14 28 43 -15 31
12.KAHRAMANMARAŞSPOR 31 7 10 14 36 53 -17 31
13.İNEGÖLSPOR 31 6 10 15 33 47 -14 28
14.ŞANLIURFASPOR 31 8 7 16 36 65 -29 28
15.GÜMÜŞHANESPOR 32 8 6 18 35 65 -30 27
16.NİĞDE ANADOLU 31 5 11 15 25 48 -23 26
17.SANCAKTEPE 32 7 5 20 32 67 -35 26
18.ERGENE VELİMEŞESPOR 31 4 12 15 36 63 -27 24
19.HACETTEPE 31 6 5 20 24 48 -24 23
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.
Kırmızı Grup
O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 33 24 7 2 71 21 50 79
2.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 33 18 8 7 46 25 21 62
3.SAKARYASPOR 33 16 12 5 57 32 25 60
4.KIRKLARELİSPOR 33 16 12 5 52 28 24 60
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 33 18 6 9 52 29 23 60
6.BODRUMSPOR 33 17 7 9 70 41 29 58
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 16 7 10 53 27 26 55
8.TURGUTLUSPOR 33 15 4 14 42 50 -8 49
9.TARSUS İDMAN YURDU 33 13 9 11 51 43 8 48
10.SERİK BELEDİYESPOR 33 12 12 9 45 41 4 48
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 33 13 8 12 46 37 9 47
12.PENDİKSPOR 33 12 5 16 50 45 5 41
13.PAZARSPOR 33 12 5 16 52 55 -3 41
14.BAYBURT ÖZEL İDARE 33 12 4 17 42 53 -11 40
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 33 10 8 15 41 42 -1 38
16.SİVAS BELEDİYESPOR 33 8 13 12 43 43 0 37
17.GMG KASTAMONUSPOR 33 7 12 14 27 46 -19 33
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 33 8 5 20 43 74 -31 26
19.MAMAK 33 6 6 21 28 95 -67 24
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 33 1 2 30 11 95 -84 2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.