Kamerun ile Mısır, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Toni Conceiçao'nun ekibi Kamerun, namağlup geldiği yarı finalde rakibine kaybetti. Afrika'nın iki devinin kapıştığı mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi. Uzatma anlarından da gol sesi çıkmayınca finalisti belirleyecek olan seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Kamerun 4 penaltı kullanırken, bunlardan sadece eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın kullandığı gol oldu. Mısır ise Zizo, Monem ve Lasheen'in penaltılarında başarılı olmasıyla yarı finali 3-1 kazandı ve finalde Senegal'in rakibi oldu.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed zorlu maçta 106 dakika sahada kaldı.

Senegal ile Mısır arasındaki final maçı 6 Şubat’ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

İlk yarı sona erdi. 45 dakikadan gol sesi çıkmadı.

46' İkinci devre için ilk düdük çaldı.

90' Mücadelenin normal süresi başladığı gibi golsüz sona erdi. Uzatma devreleri oynanacak.

105' İlk uzatma devresi de golsüz geçildi.

120' Karşılaşma golsüz sona erdi. Finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

PENALTILAR:

Kamerun: Aboubakar (Attı), Moukodi (Kaçırdı), Siliki (Kaçırdı), N'Jie (Kaçırdı)

Mısır: Zizo (Attı), Monem (Attı), Lasheen (Attı)

..Ve kazanan Mısır!

İki takımın 11'leri:

Kamerun: Onana; Fai, Ngamaleu, Tolo, Ngadeu, Castelletto, Hongla, Gouet, Aboubakar, Toko Ekambi, Anguissa.

Mısır: Gabal; Fathi, Elneny, Soleya, Wensh, Abdelmonem, Kamal, Fotouh, Marmoush, Mo Salah, Mostafa.

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Kamerun - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Afrika Uluslar Kupası)

Gambiyalı hakem Bakary Gassama'nın yöneteceği Kamerun - Mısır maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan, CAF TV YouTube kanalında canlı yayınlanan dev mücadelenin canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Kamerun yarı finale nasıl geldi?

A Grubu'nda bulunan Kamerun, Burkina Faso'yu 2-1, Etiyopya'yı 4-1 mağlup etti, Yeşil Burun ile 1-1 berabere kaldı ve 7 puanla son 16 biletini lider olarak aldı. Son 16'da Komorlar'ı 2-1'le geçen Kamerun, çeyrek finalde ise Gambiya'yı 2-0 devirdi. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, attığı 6 golle takımının skor yükünü çekti, başarıda önemli bir rol oynadı.

Mısır yarı finale nasıl geldi?

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Mısır, 1-0'lık Nijerya mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapmasına rağmen çabuk toparladı. Gine ve Sudan'ı 1-0'la geçen Mısır, 6 puanla lider Nijerya'nın ardından 2. sırada son 16 biletini kaptı. Son 16'da Fildişi Sahili'ni penaltılar sonucu 5-4 deviren Salah ve arkadaşları, çeyrek finalde ise Fas engelini 2-1'le aştı.